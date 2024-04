Gratulacje dla toruńskiego policjanta za uratowanie życia młodej dziewczynie Data publikacji 22.04.2024 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy spotkał się z policjantem z toruńskiej komendy. Okazją do spotkania był czyn bohaterski funkcjonariusza. Starszy aspirant Łukasz Grabowski wskoczył do Wisły i uratował życie 16-latki. Szef kujawsko-pomorskich policjantów oficjalnie pogratulował funkcjonariuszowi podkreślając, że jest wzorem do naśladowania.

Dzisiaj (22.04.2024) Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński wraz z Zastępcami spotkał się ze starszym aspirant Łukaszem Grabowskim z toruńskiej komendy. Spotkanie to nie było przypadkowe. Funkcjonariusz został zaproszony przez Szefa kujawsko-pomorskich policjantów w związku z jego heroiczną postawą. Starszy aspirant Łukasz Grabowski, 17 kwietnia 2024 roku, wskoczył do Wisły i uratował życie tonącej 16-latce. Świadome, ale też instynktowne zachowanie policjanta mogą świadczyć tylko o wzorowym wypełnianiu słów roty ślubowania.

„Ta bohaterska postawa zasługuje na najwyższe uznanie, przywraca wiarę w ludzi i powinna być wzorem do naśladowania dla każdego z nas” – powiedział insp. Jakub Gorczyński.

Gratulacje i słowa uznania złożyli też Zastępcy insp. Małgorzata Jorka oraz insp. Marcin Woźniak. Następnie, po części oficjalnej, Komendant Wojewódzki zaprosił funkcjonariusza oraz jego przełożonego Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu podinsp. Mariusza Gaika na wspólny poczęstunek.

