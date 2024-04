Pijanego kierowcę namierzyła policjantka po służbie

Policjantka będąca poza służbą zwróciła uwagę na kierowcę Dacii, którego styl jazdy wskazywał na to, że może być on nietrzeźwy. Powiadomiła o tym fakcie dyspozytora numeru alarmowego. Okazało się, że 37-latek kierujący pojazdem porzucił go i uciekł w pola. Powodem ucieczki był jego stan nietrzeźwości oraz brak uprawnień do kierowania pojazdami.