Policjanci zatrzymali 28-latka, który na podstawie skradzionych kodów BLIK wypłacał pieniądze z bankomatów Data publikacji 25.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą komendy miejskiej na podstawie ustaleń oraz pracy operacyjnej zatrzymali 28-latka podejrzanego o szereg oszustw. Funkcjonariusze ustalili, że współpracujący z nim oszuści uzyskiwali dane do płatności BLIK. Przestępcy pozyskiwali kody do szybkich płatności podszywając się pod zamawiających przedmioty na znanych portalach zakupowych lub włamując się na konta użytkowników portali społecznościowych podawali się za ich znajomych lub członków rodzin. Na podstawie nagrań z kamer zamieszczonych w bankomatach funkcjonariusze udowodnili 28-latkowi do tej pory 8 tego rodzaju czynów. Mężczyzna stanął już przed sądem, który orzekł o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3 miesięcy aresztu, a za swoją przestępczą działalność może usłyszeć wyrok nawet 8 lat więzienia.

Policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej wielokrotnie apelowali, aby szczególnie w kontaktach poprzez Internet nie ufać innym osobom, bo nigdy nie wiemy kto siedzi po drugiej stronie monitora. Pomimo tych ostrzeżeń do komisariatów nadal zgłaszają się osoby, które oszuści wprowadzali w błąd, aby pozbawić je środków finansowych. Metod, jakimi posługują się przestępczy, aby wejść w posiadanie m.in. danych do logowania w bankowości internetowej lub kodów BLIK, jest wiele. Oszuści, na przykład dokonując włamań do prywatnych kont na portalach społecznościowych i podszywając się pod znajomych lub członków rodzin piszą do osób z listy kontaktów prosząc o przesłanie kodów BLIK i później, dzięki pozyskanym w ten sposób informacjom, wypłacają pieniądze z bankomatów.



Oszuści kradną dane swoich ofiar korzystając również z popularnych portali służących do zakupów internetowych. Odnajdując i wybierając konkretne ogłoszenia kontaktują się z ofiarą w celu rzekomego przekazania jej zapłaty za towar. Niczego nieświadome osoby klikają w przesłane im linki podrobionych stron służących do dokonywania płatności online, za pomocą której ściągają dane do logowania, po czym wykorzystują je do włamania się na stronę banku, w którym użytkownik prowadzi konto. Dzięki uzyskanym danym do BLIK, środki pieniężne trafiają prosto do rąk oszustów.

28-letni mężcyzna, został zatrzymany przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na gorącym uczynku, gdy wypłacał pieniądze na podstawie skradzionych kodów BLIK z bankomatu przy ul. Jedności Narodowej. Funkcjonariusze podczas przeprowadzanych czynności ujawnili przy mężczyźnie blisko 9 tys. złotych w gotówce, a środki pochodziły właśnie z wypłat dokonywanych przez niego z bankomatów zlokalizowanych na terenie Wrocławia.

Sprawa jest rozwojowa, ponieważ zatrzymany 28-latek, jest jedną z osób biorących udział w tym procederze. Decyzją sądu wobec mężczyzny zastosowano już środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Policjanci po raz kolejny apelują, aby nie udostępniać swoich danych obcym osobom. Podczas zakupów internetowych korzystajmy jedynie ze sprawdzonych i znanych platform sprzedażowych. Gdy otrzymamy link przesyłany przez kupującego lub przez sprzedającego to zachowajmy czujność i pod żadnym pozorem w niego nie klikajmy. Pamiętajmy także, że wszystkie operacje dotyczące opłat za zakupy i inne czynności przeprowadza dany portal, nie angażując użytkowników i jedynie stamtąd przychodzą powiadomienia o płatnościach.

( KWP we Wrocławiu / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.7 MB)