Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego, dzięki świadkowi zatrzymali oszusta, który wypłacał pieniądze z bankomatu metodą na BLIK-a

Data publikacji 25.04.2024

Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwo metodą na BLIK-a. 31-letni mieszkaniec Łodzi został zatrzymany na gorącym uczynku, kiedy wypłacał pieniądze z bankomatu na terenie miasta. Gdy zorientował się, że na miejscu pojawili się nieumundurowani policjanci, podjął nieudaną próbę ucieczki. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany przez funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli przy nim ponad 2 tys. złotych. Oszust został zatrzymany dzięki wzorowej postawie mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego. To on zwrócił uwagę na mężczyznę, który kilka razy podchodził do bankomatu i korzystał z telefonu komórkowego.