Oszustwa na wypadek – klonują głosy, by wyłudzić pieniądze Data publikacji 25.04.2024 Powrót Drukuj Oszustwa na wypadek to jedna z najbardziej podstępnych form tego przestępstwa, w którym wykorzystywane są silne emocje i chęć pomocy najbliższym. Dla seniorów rodzina jest najważniejsza, dlatego oszuści tak często podszywają się pod członka rodziny. Metoda ta polega na tym, że osoba dzwoniąca do seniora opowiada zmyśloną historię w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową.

Scenariusz tego typu oszustw wygląda podobnie. Upatrzona ofiara, najczęściej jest to osoba starsza lub samotna, odbiera telefon od rzekomego członka rodziny. W słuchawce usłyszy głos np. córki, syna lub wnuczka „Mamo, babciu, dziadku miałam wypadek. Potrąciłam na przejściu dla pieszych kobietę w ciąży, szybko potrzebuję pieniędzy, aby nie trafić do więzienia”. Często osoby, które odebrały taki telefon, mają pełną świadomość, że tego typu oszustwa są bardzo popularnym zjawiskiem i dobrze wiedzą, w jaki sposób oszuści działają, jednak mimo tego wierzą w przedstawioną im historię, a emocje biorą górę. Wtedy wszystkie wcześniej zapamiętane zasady przestają się liczyć.

W ostatnich latach dynamicznie rozwijają się nowe technologie, a tym samym zwiększa się nasza aktywność w cyberprzestrzeni. Ta koniunktura wykorzystywana jest przez przestępców, którzy doskonalą używanie nowych narzędzi takich jak sztuczna inteligencja, która może zarówno urozmaicić życie, ułatwić wykonywanie codziennych czynności, jak i przysporzyć wielu problemów. Gdy wpadnie w niepowołane ręce może zostać wykorzystana do podszywania się pod głos córki, syna czy wnuczka. Narzędzia bazujące na wykorzystaniu sztucznej inteligencji potrafią sklonować głos każdego człowieka. Potrzebna im do tego jest wyłącznie próbka odpowiedniego dźwięku, by skopiowany, sztucznie wygenerowany głos jak najbardziej przypominał ten rzeczywisty. Twór, który w ten sposób powstaje, może posłużyć oszustom w procesie zdobywania zaufania u ofiar przestępstwa. Biorąc pod uwagę, jak wiele osób udostępnia różne materiały i filmy, w mediach społecznościowych, nietrudno jest zdobyć taką próbkę.

Gdy odbierasz telefon z prośbą o pożyczkę czy przekazanie pieniędzy, które są szybko potrzebne, aby uniknąć konsekwencji, nawet jeżeli słyszysz głos członka rodziny, warto pamiętać o kilku wskazówkach, mogących pomóc w weryfikacji osoby po drugiej stronie słuchawki:

Ustal z najbliższymi hasło klucz takie, które tylko Wy będziecie znali, aby w sytuacji kryzysowej w szybki i prosty sposób zweryfikować tożsamość rozmówcy;

takie, które tylko Wy będziecie znali, aby w sytuacji kryzysowej w szybki i prosty sposób zweryfikować tożsamość rozmówcy; Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym, jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmuj żadnych pochopnych działań;

Zadzwoń do kogoś z rodziny lub osoby, która prosi o pieniądze, po wcześniejszym skutecznym rozłączeniu się z rozmówcą proszącym o pomoc, koniecznie wybierając numer z klawiatury numerycznej i zapytaj o to, czy osoba, która prosiła nas o pomoc rzeczywiście jest w potrzebie;

Nie podawaj nigdy przez telefon haseł, loginów, na przelewy czy na płatności za pośrednictwem BLIK;

Nie informuj nikogo telefoniczne o ilości pieniędzy, którymi dysonujesz lub jak je przechowujesz;

Jeśli pojawi się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo koniecznie powiadom Policję - nr tel. 112.

Zbliża się długi weekend majowy, wiele osób zdecyduje się na wyjazd z domu. To okres, w którym mogą pojawić się próby oszustw „na wypadek”. Pamiętaj, że nikt nie będzie miał Tobie za złe, że zachowujesz się rozsądnie. W szczególności pamiętaj o tym, że funkcjonariusze Policji i innych służb, NIGDY nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.

(Biuro Prewencji KGP)