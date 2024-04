Zbiórka na leczenie guza mózgu okazała się oszustwem Data publikacji 25.04.2024 Powrót Drukuj W ramach prowadzonych czynności służbowych funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie zatrzymali dwie osoby do sprawy oszustwa. Zatrzymana para 39-latków zbierała środki finansowe, m.in. za pośrednictwem charytatywnej zbiórki, na leczenie glejaka mózgu, z którym miał zmagać się mieszkaniec gminy Strzelin. Jak się okazało, jego choroba była zmyślona, a sprawcy wykorzystywali chęć niesienia pomocy przez darczyńców do tego, aby się wzbogacić. Teraz podejrzanej parze grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie 23 kwietnia br. zatrzymali dwoje mieszkańców gminy Strzelin – kobietę i mężczyznę. Ze zgromadzonego do sprawy materiału dowodowego wynika, że para wprowadzała inne osoby w błąd co do stanu zdrowia mężczyzny, w wyniku czego pokrzywdzeni, w ramach pomocy, przekazywali pieniądze na jego leczenie. Jak się okazało, jego choroba była zmyślona, a sprawcy wykorzystywali chęć niesienia pomocy przez darczyńców do tego, aby się wzbogacić. Na obecnym etapie postępowania policjanci przedstawili zatrzymanemu mężczyźnie kilkanaście zarzutów dotyczących oszustwa oraz podrabiania dokumentów, do których się przyznał. Zarzuty oszustwa usłyszała również 39-latka.

Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli w miejscu zamieszkania podejrzanego sfałszowaną dokumentację medyczną oraz podrobioną pieczątkę lekarską. Na chwilę obecną śledczy ustalili, że oszukanych zostało ponad 7 tysięcy osób, a są to dane dotyczące tylko jednej zbiórki internetowej. Szacowana wartość strat poniesionych przez darczyńców to co najmniej kilkaset tysięcy złotych.

Dzisiaj podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie wykonywane były z nimi czynności procesowe. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie, sąd zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.