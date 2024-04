Zagubionemu 75-latkowi, który chodził wzdłuż torów, pomogli ciechanowscy policjanci Data publikacji 25.04.2024 Powrót Drukuj Zaangażowanie i zdecydowana reakcja policjantów oraz zgłoszenie świadka zapobiegło tragedii. Mundurowi tuż przed przyjazdem pociągu zdjęli z torów zagubionego i zdezorientowanego 75-latka. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarską. W takich chwilach szczególnego znaczenia nabierają słowa policyjnej roty ślubowania „…nawet z narażeniem życia…”.

Każdego dnia policjanci pomagają innym, często ratując ludzkie życia. W codziennej służbie mundurowi, wypełniając swoje obowiązki, wiele razy udowadniają, jak ważne dla nich są słowa roty ślubowania, a także hasło przewodnie polskiej Policji: „Pomagamy i chronimy”.

Tak było i tym razem, w minioną środę, 24.04.br., kilka minut przed 11.00, gdy dyżurny ciechanowskiej Policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie chodzącym wzdłuż torowiska w rejonie ulicy Mleczarskiej w Ciechanowie. Powiadomieni o sytuacji mundurowi natychmiast przystąpili do działań. Na miejsce zostały skierowane policyjne patrole. Funkcjonariusze już po chwili zauważyli mężczyznę, który szedł po torach. Mundurowi natychmiast podbiegli do mężczyzny i odciągnęli go od torowiska, którym tuż po chwili przejechał pociąg. 75-letni mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego był zdezorientowany i zagubiony. Nie potrafił powiedzieć, co robi w tym miejscu ani jak się tu znalazł. Mężczyzna był ograniczony ruchowo. Powiadomiony o sytuacji dyżurny, wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe. 75-latek trafił pod opiekę medyczną.

Dzięki szybkiej informacji świadka i ogromnemu zaangażowaniu policjantów mężczyzna został uratowany dosłownie w ostatniej chwili. W sytuacjach takich jak ta liczy się szybkie działanie i każda minuta. Takie interwencje zawsze są dla policjantów trudne, ale pomimo napięcia i stresu, jednocześnie pojawia się radość i satysfakcja, z tego, że uratowane zostało kolejne ludzkie życie.