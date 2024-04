Interwencja zakończona uratowaniem życia Data publikacji 26.04.2024 Powrót Drukuj Wśród wielu interwencji, które każdego dnia podejmują policjanci są takie, które szczególnie zapadają im w pamięć. Tak też było kilka dni temu w Żywcu, kiedy to podczas legitymowania 45-latek osunął się na ziemię. Na szczęście obecni na miejscu policjanci uratowali mu życie.

Kilka dni temu dyżurny żywieckiej komendy Policji otrzymał informację, że na jednym z osiedli dwóch mężczyzn ma utrudniać wejście do wiaty, gdzie składowane są śmieci. Na miejsce pojechali policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego żywieckiej komendy. Zastali tam dwóch mieszkańców Żywca w wieku 43 i 45 lat. Gdy policjanci przystąpili do ich legitymowania, starszy z mężczyzn stracił przytomność i osunął się na ziemię. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielenia mu pomocy i rozpoczęli reanimację. Na miejsce wezwali także zespół ratownictwa medycznego. Dzięki natychmiastowo udzielonej pomocy 45-latek po chwili odzyskał czynności życiowe. W tym czasie na miejsce przyjechali także ratownicy medyczni, którym policjanci przekazali mężczyznę.

Pomagamy i chronimy to hasło, które przyświeca nam w służbie każdego dnia. Uratowanie komuś życia jest jego największym wyrazem.