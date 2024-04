Policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich Data publikacji 26.04.2024 Powrót Drukuj Miechowscy kryminalni zatrzymali 44-latka podejrzanego nie tylko o posiadanie znacznej ilości środków odurzających, ale także o ich wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu. Śledczy zabezpieczyli 225 nielegalnych krzaków w różnej fazie wzrostu oraz 70,5 kg suszu konopi indyjskich. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym.

23 kwietnia br. miechowscy policjanci zlikwidowali na terenie gminy Charsznica, plantację konopi indyjskich. Nielegalna uprawa znajdowała się w pomieszczeniach piwnicznych prywatnego domu. To tam zatrzymany mężczyzna, w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach, przy użyciu urządzeń sterujących ogrzewaniem, oświetleniem, oraz wentylacją, kontrolował wszelkie parametry potrzebne do należytego wzrostu roślin. Podczas realizacji kryminalni odkryli i zabezpieczyli 225 krzaków konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu oraz 70,5 kg gotowego suszu marihuany.

W wyniku podjętych działań kryminalni do sprawy zatrzymali 44-letniego mężczyznę. Zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zatrzymanemu zarzutów nielegalnej uprawy konopi indyjskich, posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Sąd, na wniosek Prokuratury, aresztował mężczyznę na okres 3 miesięcy. Za takie przestępstwa ustawa przewiduje karę nawet do 20 lat więzienia.