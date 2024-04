Seniorka została tak zmanipulowana, że nie wierzyła nawet prawdziwym policjantom Data publikacji 26.04.2024 Powrót Drukuj Oszuści posługujący się metodami socjotechniki potrafią być bardzo przekonujący i kreatywni. Ich sposoby ciągle ewoluują, a ofiarami manipulacji są osoby w różnym wieku, najczęściej seniorzy. W przypadku 75-letniej mieszkanki powiatu żyrardowskiego manipulacja oszustów, podających się za policjantów, doprowadziła do sytuacji, w której seniorka do końca uważała, że postępuje właściwie, przekazując sprawcom ponad pół miliona złotych. Policjanci dzięki swojej czujności i sprawnym działaniom odzyskali prawie całą kwotę przekazanych pieniędzy i zatrzymali 3 sprawców podejrzanych o dokonanie oszustwa metodą „na policjanta”.

W marcu br. w powiecie żyrardowskim, do 75-letniej mieszkanki powiatu zadzwonił telefon. Dzwoniący mężczyzna podał się za oficera policji i poinformował kobietę, że jej pieniądze w banku są zagrożone i musi je wypłacić, aby nikt ich nie przejął. Twierdził, że te informacje pochodzą z banku i że jest jedną z trzech osób, których pieniądze są zagrożone. Dodał, że kobieta jest świadkiem incognito w tej sprawie i nie może nikogo o tym informować. Jednocześnie dla uwiarygodnienia sytuacji, sprawca polecił kobiecie, aby na telefonie bez rozłączania się wpisała numer alarmowy 112. W takim przypadku rozmowa kontynuowana jest z przestępcami bez przekierowywania na numer alarmowy.

Sprawca następnie instruował kobietę, że musi przekazać wszystkie posiadane pieniądze, aby rzekomi policjanci mogli sprawdzić, czy są na nich odciski palców pracowników banku. Oszust w następnych dniach utrzymywał telefoniczny kontakt z kobietą, informując ją o dalszych krokach w trwającej rzekomo obławie. Wtedy właśnie policjanci z komendy w Żyrardowie otrzymali sygnał od pracowników banku o podejrzanym zachowaniu seniorki. Mundurowi skontaktowali się z 75-latką, informując ją o tym, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy. Wielokrotnie próbowali wytłumaczyć kobiecie, że jest to oszustwo. Niestety nie przekonały ją rozmowy z prawdziwymi funkcjonariuszami Policji, a nawet z najbliższymi osobami z rodziny. 75-latka była zmanipulowana przez oszustów do tego stopnia, że do końca uważała, że postępuje właściwie.

Żyrardowscy policjanci cały czas monitorowali sytuację, a dzięki ich zaangażowaniu oraz współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pieniądze nie trafiły w ręce oszustów. Na cmentarzu w Warszawie, gdzie miało dojść do przekazania pieniędzy, zatrzymany został 28-latek. Na gorącym uczynku policjanci zatrzymali 15-latka, a wkrótce także 21-latka. Wszyscy 3 mężczyźni są z Warszawy i okolic. Zatrzymane 3 osoby, które w porozumieniu próbowały oszukać seniorkę, przyznały się do popełnienia przestępstwa. Wobec dwóch osób Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie zastosowała środki zapobiegawcze, a o losie nieletniego zadecyduje sąd rodzinny.

Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie informują osób postronnych o swoich działaniach, nigdy też nie żądają przekazania pieniędzy, ani nie pośredniczą w ich przekazywaniu.

Bądźmy czujni w kontaktach z nieznajomymi i pod żadnym pozorem nie przekazujmy im pieniędzy. W takich sytuacjach zachowajmy szczególną ostrożność!

Jakie triki wykorzystują oszuści:

udają kogoś innego np. policjantów, członków rodziny, pracowników banków czy instytucji, by skłonić nas do ujawnienia poufnych informacji (hasło do konta, kodu PIN) lub przekazania pieniędzy;

dzwonią lub wysyłają fałszywe e-maile albo wiadomości tekstowe, które wyglądają jak wiadomości od zaufanych źródeł, np. banków, firm czy serwisów internetowych;

straszą konsekwencjami i wykorzystują presję czasu, np. mogą twierdzić, że twoje konto bankowe jest zagrożone lub że musisz działać natychmiast, aby uniknąć konsekwencji;

manipulują naszymi emocjami i wykorzystują uczucia innych ludzi, np. udają, że są osobą potrzebującą pomocy finansowej lub emocjonalnej;

obiecują atrakcyjne nagrody, zniżki lub oferty na tanie leki lub cudowne środki na różne dolegliwości zdrowotne albo znakomite urządzenia domowe, a następnie proszę o płatność, dostęp do konta bankowego lub inne informacje, aby skorzystać z tych pozornie korzystnych ofert.