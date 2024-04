Policjanci zatrzymali 15 osób podejrzanych o oszustwa "na wnuczka" Data publikacji 26.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zatrzymali 15 osób podejrzanych o liczne oszustwa. Część z zatrzymanych usłyszała również zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Do zatrzymań doszło we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku. Grupa działała na terenie Wielkopolski, powodując straty na ponad 350 tys. złotych.

Sprawa miała swój początek pod koniec września 2023 roku, kiedy to oszuści zadzwonili do dwóch osób w Poznaniu i pod pretekstem ochrony pieniędzy, które miały być zagrożone, nakłonili poszkodowanych do przekazania łącznie blisko 50 tys. złotych. Sprawą zajęli się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W pierwszej kolejności musieli ustalić tożsamość osób, które mogą brać udział w tym procederze.

Efektem ich pracy było przekazanie zdobytych informacji niemieckim policjantom. Z ustaleń wynikało, że 3 osoby przebywają w Niemczech i tam biorą udział w kolejnych oszustwach. 31 października ubiegłego roku zostali zatrzymani na terenie Niemiec, niedługo po tym jak odebrali od oszukanej osoby 25 tys. euro.

25 marca br. policjanci zatrzymali kolejne 2 osoby, które miały przy sobie blisko 36 tys. złotych odebrane kolejnej oszukanej osobie. Do zatrzymania doszło w pociągu podczas powrotu z „akcji”. Obecnie tym wątkiem zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wszczęła w tej sprawie śledztwo i wydała nakazy zatrzymań wytypowanych w tej sprawie kolejnych osób. Główne zatrzymania miały miejsce 23 kwietnia br. We Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku policjanci zatrzymali 15 osób. Wśród zatrzymanych były zarówno osoby, które odbierały pieniądze ale także, kurierzy oraz osoby odpowiedzialne za planowanie tych przestępstw. Policjanci podczas przeszukań zabezpieczyli telefony komórkowe, karty sim i karty bankomatowe oraz różnego rodzaju narkotyki.

Zatrzymani członkowie zorganizowanej grupy przestępczej oszukiwali posługując się najpopularniejszymi metodami oszustw takimi jak na policjanta, na adwokata i na wypadek. Podczas rozmowy zawsze wywierali presję czasu na rozmówcę i przekonywali go do przekazania pieniędzy obcej osobie, zostawieniu ich w wyznaczonym miejscu, a nawet wyrzuceniu przez okno.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa, część z nich także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec 7 osób sąd, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Podejrzanym grozi za te przestępstwa do 8 lat pozbawienia wolności.