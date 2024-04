Bezpieczna majówka na drogach Data publikacji 29.04.2024 Powrót Drukuj Zbliżający się przedłużony weekend majowy dla wielu Polaków będzie okazją do zaplanowania dłuższego wypoczynku. Niezależnie od weekendowych planów, miejmy na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo.

Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu czuwać będą policjanci ruchu drogowego, w tym policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze takim, jak m.in. nieprzestrzeganiem ograniczeń prędkości. Podczas pełnienia służby funkcjonariusze będą również sprawdzać stan trzeźwości kierujących i sposób przewożenia pasażerów w pojazdach. Ważne jest, aby wszyscy podróżujący mieli zapięte pasy, a dzieci były przewożone w fotelikach bezpieczeństwa.

Sprzyjająca pogoda sprawia, że na drogach jest wielu niechronionych uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych, jak i kierujących motocyklami, motorowerami, rowerami czy hulajnogami elektrycznymi. Dobre warunki atmosferyczne często powodują pozorne poczucie bezpieczeństwa u kierujących jednośladami. Niestety, pierwsze miesiące tego roku okazały się tragiczne dla kierujących motocyklami. Od początku roku w 391 wypadkach drogowych zginęło aż 42 motocyklistów, a 370 odniosło obrażenia*. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, liczba wypadków wzrosła o 178, liczba zabitych o 22, a osób rannych o 171. Te niepokojące statystyki powinny skłonić do przemyśleń i wyciągania wniosków, zarówno przez motocyklistów, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Na bezpieczeństwo motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów wpływ ma wiele czynników, zachowanie ich samych, ale także zachowanie innych użytkowników drogi. Kierowcy samochodów powinni pamiętać by, tam gdzie przepisy tego wymagają, ustępować pierwszeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o przestrzeganie przepisów i rozwagę na drodze. Pamiętajmy, że brawurowa jazda naraża na niebezpieczeństwo, wiąże się też z poniesieniem poważnych konsekwencji za powodowane zagrożenie. Młodym kierowcom przypominamy, że każdy ma tylko jedno życie! Bezpieczeństwo jest ważniejsze od kilku chwil emocji za kierownicą.

Ciesząc się wiosenną pogodą i wolnym czasem korzystajmy z drogi w sposób, który nie koliduje z przepisami prawa i nie zagraża innym.

* Dane wstępne SEWiK wg stanu na dzień 29.04.2024 r.

BRD KGP