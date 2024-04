Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa żony i dzieci Data publikacji 26.04.2024 Powrót Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa żony oraz 4 swoich dzieci. Mężczyzna po wcześniejszych groźbach przed drzwiami swojego mieszkania, w którym przebywali członkowie jego rodziny, podpalił suszarkę wraz z ubraniami. W wyniku czego ogień przeniósł się na drzwi i doszło do zadymienia klatki schodowej. Z budynku ewakuowano 11 osób. Teraz mężczyzna za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Policjanci Wydziału Kryminalnego jeleniogórskiej komendy zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojej rodziny.

23 kwietnia br. około godziny 4.30 policjanci pojechali na zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z budynków wielorodzinnych w Jeleniej Górze na klatce schodowej doszło do pożaru. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 43-letni mężczyzna po wcześniejszych groźbach kierowanych pod adresem najbliższych, przed drzwiami swojego mieszkania, w którym przebywała jego żona wraz z 4 dzieci, podpalił suszarkę wraz z ubraniami. W wyniku tego zdarzenia ogień przeniósł się na drzwi, doszło do silnego zadymienia całego piętra, a w związku z tym do zagrożenia życia i zdrowia nie tylko członków jego rodziny, ale też innych mieszkańców.

W chwili zdarzenia w budynku przebywało 11 osób, które policjanci wraz ze strażakami ewakuowali. Mężczyzna uciekł i ukrywał się przed funkcjonariuszami w jednym z mieszkań, gdzie kilka godzin później został zatrzymany.

43-latek trafił już do policyjnego aresztu. Następnego dnia został on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, gdzie przedstawiono mu zarzuty w tej sprawie. Za popełnione przestępstwa jeleniogórzanin odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet dożywocie. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.