Podziękowanie dla milickich policjantów za uratowanie życia starszemu mężczyźnie Data publikacji 26.04.2024

Do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wpłynęło podziękowanie od wdzięcznej kobiety dla funkcjonariuszy pełniących kilka dni wcześniej służbę patrolową. Podziękowała ona za szybkie udzielenie pomocy i uratowanie życia jej mężowi.

Do tego zdarzenia doszło w piątek 19 kwietnia w centrum Milicza. Dwaj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego asp. Artur Jaśków i sierż. szt. Łukasz Grobelny, pełniąc służbę w patrolu zmotoryzowanym kilka minut po godzinie 14.00 jadąc radiowozem jedną z ulic miasta zauważyli leżącego na poboczu drogi starszego mężczyznę. Obok leżał jego rower. Policjanci zatrzymali się przy mężczyźnie i podeszli do niego w celu udzielenia mu pomocy. Mężczyzna miał wyraźne problemy z oddychaniem i był bardzo słaby. W związku z tym policjanci – z których jeden jest ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej – natychmiast przystąpili do udzielania seniorowi niezbędnej pomocy. Jednocześnie funkcjonariusze na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe.

Zawodowi ratownicy zaraz po przyjeździe na miejsce przejęli od policjantów poszkodowanego mężczyznę i zapewnili mu dalszą pomoc medyczną. Finał tego zdarzenia okazał się szczęśliwy. Bardzo dziękujemy za docenienie służby naszych policjantów. Kolejne słowa uznania ze strony obywateli stanowią dla każdego policjanta jeszcze większą motywację do codziennej służby i chęć niesienia pomocy zgodnie z hasłem „Pomagamy i chronimy”.

