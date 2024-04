Krakowscy policjanci otrzymali nagrodę „Bezpieczny Kraków” za 2023 rok Data publikacji 26.04.2024 Powrót Drukuj Dwaj krakowscy policjanci odebrali z rąk Prezydenta Miasta Krakowa nagrodę „Bezpieczny Kraków” za rok 2023. Dzięki ich zaangażowaniu uratowane zostało życie starszego mężczyzny, który zamknięty w swoim mieszkaniu, nie był w stanie się poruszać i ze względu na zły stan zdrowia, potrzebował pilnej pomocy medycznej.

W czwartek, 25 kwietnia br. w Sali Portretowej Pałacu Wielkopolskich Urzędu Miasta Krakowa odbyło się uroczyste wręczenie nagrody "Bezpieczny Kraków" za 2023 . Nagrody wręczył Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Wyróżnienia od 19 lat, przyznawane są krakowskim funkcjonariuszom którzy wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem w trakcie służby. W tym roku odznaczeni zostali między innymi sierż. szt. Krzysztof Zieleń oraz sierż. Damian Kołodziej dzielnicowi z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Policjanci pod koniec ubiegłego roku, w czasie swojej służby otrzymali informację, że sąsiedzi od kilku dni nie mają kontaktu ze starszym mężczyzną samotnie zamieszkującym w tym samym budynku. Dzięki właściwej ocenie sytuacji, wnikliwości funkcjonariuszy i ich zaangażowaniu szybko okazało się, że wewnątrz mieszkania znajduje się mężczyzna, z którym nie ma logicznego kontaktu i wymaga on niezwłocznej pomocy medycznej. Funkcjonariusze ustalili osobę, która dysponuje kluczami do mieszkania 71-latka, co znacznie skróciło czas akcji ratunkowej. Jak się okazało mężczyzna był w złym stanie zdrowotnym i został przewieziony do szpitala przez wezwaną na miejsce załogę karetki pogotowia, dzięki temu jego życie zostało uratowane.