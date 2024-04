„Zwierzęta w służbie człowiekowi” seminarium szkoleniowe Data publikacji 27.04.2024 Powrót Drukuj Od momentu powstania służb dbających o bezpieczeństwo publiczne funkcjonariuszom towarzyszą w służbie psy i konie. Nie wyobrażamy sobie już bez nich codziennej służby. Psy policyjne tropią i patrolują, wyszukują zapachy narkotyków, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, czy zwłok ludzkich. Współpracują z nami w ratownictwie wodnym, działaniach kontrterrorystycznych i identyfikacji śladów zapachowych ludzi. Konie, idealnie sprawdzają się w służbie patrolowej i w działaniach związanych z zapewnieniem i przywracaniem porządku podczas imprez masowych i zgromadzeń. Zgranie i wyszkolenie stają się kluczowe w dobrej i wspólnej współpracy ludzi i zwierząt.

Tegoroczne seminarium szkoleniowe dla policjantów-jeźdźców wraz z końmi i koordynatorów z komend wojewódzkich nadzorujących problematykę zwierząt służbowych odbywało się w dniach 22-26 kwietnia 2024 r. w wyjątkowym miejscu, najstarszej państwowej Stadninie Koni Janów Podlaski.

Podczas szkolenia odbyły się ćwiczenia praktyczne z doskonalenia sprawności użytkowej koni służbowych i policjantów-jeźdźców – trening ujeżdżeniowy, trening skokowy, pokonywanie przeszkód i ćwiczenia praktyczne współdziałania koni i psów służbowych z pododdziałem pieszym.

Ważnym punktem były zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy przedweterynaryjnej dla psów i koni służbowych. Warsztaty z udzielania pomocy psom służbowym prowadzili lekarze weterynarii z Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie oraz specjalista chorób koni z licencją Polskiego Związku Jeździectwa, którzy podzielili się z funkcjonariuszami Policji cenną wiedzą i praktyką. Zakres udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej jest bardzo ważny we wszystkich służbach mundurowych, które korzystają z umiejętności zwierząt.

Duży nacisk organizatorzy – funkcjonariusze z Biura Prewencji KGP, położyli na techniki relacyjne w pracy z końmi i dobrostan zwierząt we wszystkich aspektach. Były więc zajęcia praktyczne z habituacji, czyli poprawy komunikacji człowiek-koń, czy dobre relacje = bezpieczeństwo. Ale też z technologii żywienia naszych zwierząt i specyfiki starszych psów służbowych i ich możliwych chorób.

Dzięki współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji nie zabrakło również tematów stricte policyjnych, jak typowanie śladów kryminalistycznych przez przewodnika psa służbowego na miejscu zdarzenia, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Poruszone zostały też tematy dotyczące regulacji prawnych, czy zmian w programach kursu doskonalenia zawodowego centralnego dla przewodników psów służbowych i prawidłowego prowadzenia dokumentacji służbowej.

Podczas szkolenia funkcjonariusze doceniali również możliwość doskonalenia umiejętności współpracy zwierząt służbowych we wspólnym działaniu. Pozwala to bowiem na lepsze zsocjalizowanie się ze sobą zwierząt, co procentuje później podczas realizacji różnych zadań służbowych. Wyjątkowe miejsce, jakim jest Stadnina Koni Janów Podlaski, założona w 1817 r., która z dużą serdecznością gościła nasze konie, policjantów-jeźdźców i koordynatorów ds. psów i koni służbowych, tworzyła podczas seminarium niesamowity klimat i atmosferę. Współpraca z

W ostatnim dniu seminarium odbyła się prezentacja przed przybyłymi gośćmi z doskonalenia sprawności użytkowej koni i psów służbowych we współdziałaniu z pododdziałem pieszym, czyli formowanie szyków policyjnych. Wśród znamienitych gości, którzy przybyli na podsumowanie seminarium byli nadinsp. Roman Kuster - zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Robert Kumor - dyrektor Biura Prewencji KGP, mł. insp. Tomasz Gil – p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wraz z zastępcą ds. prewencyjnych – mł. insp. Olgierdem Oleksiakiem, insp. Roman Leszcz - dowódca Oddziału Prewencji Policji w Lublinie oraz, prezydent krajowego Zarządu IPA Sekcja Polska Piotr Wójcik oraz policyjni gospodarze, których wsparcie w organizacji seminarium było nieocenione: insp. Wojciech Czapla – Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej, kom. Tomasz Popis – Komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim z zastępcą podkom. Tomaszem Strukiem.

Seminarium zorganizowało Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

BKS KGP i BP KGP

zdj. Izabela Pajdała „Gazeta Policyjna”