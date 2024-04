Mł. asp. Anna Ficner z kolejnym medalem Mistrzostw Polski w Biegach Górskich Data publikacji 29.04.2024 Powrót Drukuj W dniach 19-20 kwietnia 2024 roku w Szczawnicy, podczas festiwalu biegowego Pieniny Ultra-Trail zostały rozegrane PZLA Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich na trzech dystansach: Vertical, Mountain Classic oraz Short Trail. Po raz kolejny mł. asp. Anna Ficner z KWP we Wrocławiu wzięła udział w zawodach i zdobyła brązowy medal na trasie Vertical.

PZLA Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich odbyły się 19-20 kwietnia 2024 r. Biegacze walczyli o medale na trzech dystansach: Vertical, Moutain Classic oraz Short Trail. W pierwszej konkurencji po raz kolejny doskonale spisała się mł. asp. Anna Ficner z KWP we Wrocławiu, zdobywając brązowy medal z czasem 50:02. To trzeci mistrzowski medal w jej kolekcji. Poprzednie medale wywalczone na tym samym dystansie to brązowy z Sobótki 2019 r. i srebrny z Ochotnicy Dolnej 2022 r.

Na wyjątkowe wyrazy uznania zasługuje fakt, iż, dzień po sukcesie nasza koleżanka wystartowała w kolejnym biegu (już niemistrzowskim) rozgrywanym w ramach festiwalu biegowego w Szczawnicy. Zmęczenie z dnia poprzedniego oraz trudne warunki pogodowe tj. opady deszczu i śniegu nie były dla niej przeszkodą. Ania zwyciężyła w klasyfikacji kobiet na dystansie ok. 10 km. Nowy sezon nasza koleżanka zaczęła od kolejnych zwycięstw.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych startach.