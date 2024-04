Policjanci z drogówki pomogli kobiecie, która straciła przytomność na ulicy Data publikacji 29.04.2024 Powrót Drukuj W miniony czwartek policjanci z człuchowskiej drogówki patrolując ulice miasta zauważyli nieprzytomną kobietę leżącą na ulicy Długosza. Funkcjonariusze udzielili jej pomocy przedmedycznej i wezwali pogotowie. Mieszkanka Człuchowa straciła przytomność w wyniku ataku epilepsji, funkcjonariusze do czasu przyjazdu ratowników monitorowali jej funkcje życiowe. Gdy przyjechało pogotowie odzyskała przytomność, została zabrana na obserwację do szpitala.

W ubiegły czwartek (25 czerwca) policjanci z ruchu drogowego podczas patrolowania ulic Człuchowa zauważyli na ul. Długosza leżącą na chodniku kobietę. Natychmiast podbiegli do niej i sprawdzili czynności życiowe, wezwali również pogotowie. Do czasu przyjazdu ratowników kontrolowali czynności życiowe mieszkanki Człuchowa. Kobieta jeszcze przed przyjazdem pogotowia odzyskała przytomność. Funkcjonariusze ustalili, że mieszkanka Człuchowa choruje na epilepsję, a zasłabnięcia było jej wynikiem. Kobieta została zabrana przez pogotowie na badania do szpitala.

Policjanci apelują, aby natychmiast reagować, kiedy widzimy leżącą osobę, sprawdźmy podstawowe funkcje życiowe u takiej osoby i natychmiast wzywajmy służby ratownicze.

Szybka i odpowiednia pomoc może być kluczowa dla zdrowia i bezpieczeństwa osoby cierpiącej na atak padaczki.

Policjanci podczas szkoleń z zakresu udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej zdobywają wiedzę w tym zakresie i jak widać, dzięki swoim umiejętnościom, pomagają w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

Atak padaczki: co robić?

Zachowaj spokój, większość napadów ustępuje po 2-3 minutach;

Zabezpiecz chorego go przed upadkiem, skaleczeniem, urazem głowy, ułóż go w bezpiecznym miejscu, usuń z bliskiej okolicy niebezpieczne przedmioty, np. przytrzymaj z boku rękami;

Pamiętaj, że nie należy podnosić głowy chorego;

Kontroluj oddech i drożność dróg oddechowych – rozluźnij ubranie w okolicy szyi, rozepnij pasek, usuń z ust ciała obce (np. sztuczną szczękę), ale pamiętaj, że w czasie napadu nie należy otwierać zaciśniętych szczęk;

Jeśli podczas napadu doszło do mimowolnego oddania moczu (lub kału) przykryj chorego ręcznikiem lub kocem, aby nie czuł się skrępowany;

Poczekaj, aż napad ustąpi, ułóż chorego na boku, aby uniknąć zakrztuszenia lub zadławienia, pozostań z chorym aż do czasu odzyskania pełnej sprawności;

Po zakończeniu napadu chory może być senny - wtedy pozwól mu odpocząć lub pobudzony - nie używaj siły.

Jeśli napad przedłuża się lub występują kolejne - napady wezwij pogotowie ratunkowe.

(Źródło porad: zdrowie.pap.pl)

(KWP w Gdańsku / kp)