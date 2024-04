Demolował samochody - został zatrzymany Data publikacji 29.04.2024 Powrót Drukuj Pijany 26-latek skakał po samochodach, wybijał szyby i odrywał tablice rejestracyjne. Swoją "demolkę" nagrywał i publikował w social mediach. Pokrzywdzeni oszacowali straty na ponad 20 tysięcy złotych. Kilka godzin później mężczyzna był już w rękach kryminalnych. Usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

W minioną sobotę, 27.04.2024 r., do dyżurnego augustowskiej jednostki rozdzwoniły się telefony, że młody mężczyzna na jednym z osiedli skacze po samochodach, rozbija szyby i odrywa tablice rejestracyjne. Na miejscu okazało się, że uszkodzonych jest co najmniej 9 samochodów, a pokrzywdzeni szacują straty na ponad 20 tysięcy złotych. Wyszło także na jaw, że 26-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego swoją "demolkę" nagrywał i udostępniał na portalach społecznościowych. Już kilka godzin później był w rękach policjantów. Jak tłumaczył funkcjonariuszom, nie pamięta całego zdarzenia, gdyż wcześniej pił alkohol, bo pokłócił się z dziewczyną.

26-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty uszkodzenia mienia. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.