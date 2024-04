Prosto z wakacji w Hiszpanii trafił w ręce policjantów Data publikacji 29.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu zatrzymali 8 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się rozprowadzaniem narkotyków. Na jednego z nich policjanci oczekiwali na podkrakowskim lotnisku Balice.

W środę, 24 kwietnia br. przed godziną 22, na lotnisku w podkrakowskich Balicach wylądował samolot rejsowy z Hiszpanii. Pasażerów, w tym 34-letniego mieszkańca Zawiercia w kraju przywitała noc, chłód oraz deszcz. Jednak pogoda miała być najmniejszym zmartwieniem 34-latka. Po schodach pasażerskich do samochodu wchodzili policjanci oraz pogranicznicy. Funkcjonariusze przyszli właśnie po niego. Mężczyzna prosto ze słonecznego półwyspu Iberyjskiego trafił do policyjnego aresztu. 34-latek nie był jedynym zatrzymanym do sprawy.

Dwa dni wcześniej tj. 22 kwietnia 2024 r. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową z udziałem innych wydziałów pionu kryminalnego KWP w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu zatrzymali 7 osób w wieku od 29 do 37 lat. Zatrzymań dokonano m.in. na terenie powiatu zawierciańskiego, Zabrza oraz Krakowa. Wszyscy mężczyźni są podejrzani o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Śląska w okresie od 2012 roku do 2019 roku. Członkowie grupy handlowali m.in. marihuaną, haszyszem, mefedronem i amfetaminą.

Prokurator nadzorujący postępowanie wobec zatrzymanych zastosował dozór policyjny. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

(KWP w Krakowie / kc)