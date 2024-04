Zatrzymany oszust internetowy Data publikacji 29.04.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali mężczyznę, tymczasowo przebywającego na terytorium Polski, podejrzewanego o dokonanie oszustw na różnych platformach sprzedażowych. Usłyszał łącznie 7 zarzutów, za które grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto okazało się, że na terenie naszego kraju oszust przebywa nielegalnie, za co również poniesie konsekwencje.

Kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali w piątek (26.04.2024) mężczyznę podejrzewanego o dokonanie oszustw za pośrednictwem kilku platform sprzedażowych. Mężczyzna kupował różnego rodzaju sprzęty elektroniczne i wybierał na platformie formę zapłaty BLIK. Tym samym był obejmowany ochroną kupujących. Po otrzymaniu paczki zgłaszał, że został oszukany i nie otrzymał zamawianego towaru, co oczywiście było nieprawdą. Dostarczał podrobione zaświadczenie z policji, że takie oszustwo już zgłosił w pobliskiej jednostce. Dzięki temu pieniądze nie trafiały do sprzedawcy, tylko portal sprzedażowy zwracał je kupującemu. Oszust miał zatem i pieniądze i towar, który „kupił”. Zaświadczenia z policji podrabiał sprytnie preparując pieczątkę jednego z wrocławskich komisariatów.

Żmudna praca operacyjna policjantów z wrocławskiej komendy wojewódzkiej doprowadziła do zatrzymania oszusta. Usłyszał on już 7 zarzutów, za które grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo okazało się, że mężczyzna przebywa na terenie Polski nielegalnie. Oszust został przekazany Straży Granicznej w celu wydalenia z kraju.

( KWP we Wrocławiu / kc)