Oszukał 21 osób z całej Polski. Teraz za popełnione czyny odpowie przed sądem

Data publikacji 30.04.2024 Powrót Drukuj

Nawet do 8 lat pozbawienia wolności grozić może mężczyźnie zatrzymanemu przez jeleniogórskich policjantów, który podejrzany jest o serię oszustw. Mężczyzna na jednym z portali internetowych oferował do sprzedaży meble ogrodowe. Policjanci ustalili, że w ten sposób oszukał co najmniej 21 osób. Pokrzywdzeni wpłacili na konto oszusta pieniądze za zamówiony towar, jednak nigdy nie został on dostarczony.