Kryminalni odnaleźli pieniądze wyrzucone przez pomyłkę do kosza

Data publikacji 30.04.2024

Policjanci wydziału kryminalnego rawskiej komendy odnaleźli ponad 16 tysięcy złotych omyłkowo wyrzuconych do kosza przez pracowników lokalu gastronomicznego. Pieniądze zostały odnalezione w ostatniej chwili, ponieważ całość przywiezionych odpadów została przygotowana do przerobienia. Gotówka odzyskana w całości zostanie przekazana właścicielowi.

29 kwietnia 2024 roku po godzinie 12.00 do rawskiej komendy zgłosili się pracownicy jednego z lokali gastronomicznych znajdujących się na terenie miasta i poinformowali dyżurnego, że poprzedniego wieczoru sprzątając lokal przed zamknięciem, omyłkowo wyrzucili do kosza kasetkę z pieniędzmi. Miało być w niej ponad 16 tysięcy złotych. Zrozpaczeni pracownicy, zanim przyszli do komendy sami szukali zguby, jednak bezskutecznie. Istniało podejrzenie, że ktoś zauważył w kontenerze pieniądze i je przywłaszczył. Kryminalni zaczęli przeglądać monitoringi i ustalać kto ewentualnie odebrał śmieci. Dzięki zaangażowaniu policjantów okazało się, że kilka godzin wcześniej cały kontener został przewieziony do miejsca składowania odpadów. Dosłownie w ostatniej chwili funkcjonariusze poinformowali pracowników sortowni o wstrzymaniu prac, ponieważ całość została już przygotowana do przerobienia. W jednym z worków znajdowała się kasetka z pieniędzmi. Kryminalni zabezpieczyli pojemnik z gotówką, która trafi do rąk właściciela restauracji.

Chwila nieuwagi i roztargnienia mogła sporo kosztować pracowników baru. Dzięki szybkim i sprawnym działaniom policjantów ta historia ma szczęśliwe zakończenie.