Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 30.04.2024 Powrót Drukuj Dzięki opanowaniu i błyskawicznie podjętej decyzji policjanci z nakielskiego referatu patrolowo-interwencyjnego uratowali życie mężczyzny, który chciał wyskoczyć z trzeciego piętra. Każdego dnia funkcjonariusze wypełniają słowa roty ślubowania, którą wypowiadali wstępując w szeregi formacji. Chronią i pomagają mieszkańcom.

W miniony piątek (26.04.2024) przed godziną 13.00 do dyżurnego nakielskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o nietrzeźwej osobie, siedzącej w otwartym oknie klatki schodowej na jednym z osiedli miasta. Dyżurny natychmiast skierował tam policjantów.

Nakielscy patrolowcy mł asp. Marcin Makowiecki i st. sierż. Kamil Smoliński, którzy pojechali na miejsce potwierdzili zgłoszenie. Funkcjonariusze rzeczywiście zastali mężczyznę siedzącego na zewnętrznym parapecie okna na trzecim piętrze. Niestety nie zareagował on na prośbę mundurowych, by zszedł. Dlatego policjanci bez chwili wahania pobiegli do niego, jednocześnie usiłując odwieść go od desperackiego kroku. Wykorzystując chwilę nieuwagi mężczyzny doskoczyli do niego i ściągnęli do wnętrza budynku.

Jak się okazało 48-latek był pijany, miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Bezpiecznie trafił najpierw pod opiekę ratowników medycznych, a później lekarzy.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów i tym razem udało się uniknąć tragedii.

Ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo nauczyli się reagować na sygnały, mogące świadczyć o tym, że ktoś w naszym otoczeniu znajduje się w kryzysie emocjonalnym. Nie pozostawajmy obojętni w takich sytuacjach. Wsparcia może potrzebować zarówno ktoś bliski, jak i przypadkowo napotkana osoba. Czasem wystarczy drobny gest, rozmowa lub sama obecność, która akurat w tym momencie będzie ratunkiem dla innego człowieka.

Gdzie szukać pomocy?

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

800 12 12 12 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00