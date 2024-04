Sześć zatrzymanych osób usłyszało zarzuty dotyczące oszustw Data publikacji 30.04.2024 Powrót Drukuj W erze cyfrowej, w której komunikacja telefoniczna odgrywa kluczową rolę w codziennym życiu, wyrafinowane wyłudzenia, w których kontakt odbywa się właśnie w ten sposób, stały się powszechne. Jedną z najbardziej podstępnych praktyk stosowanych przez oszustów jest tzw. spoofing numeru telefonu, czyli fałszowanie numeru połączenia w celu wprowadzenia ofiary w błąd. W wyniku intensywnej pracy policjantów z wrocławskiej komendy miejskiej 6 osób podejrzanych o takie właśnie przestępstwa zatrzymanych w miniony czwartek. Wobec czterech z nich sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Za popełnione czyny grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Co to jest spoofing numeru telefonu?

Spoofing numeru telefonu to praktyka, w której oszuści modyfikują swój numer, aby wydawało się, że pochodzi on od innego numeru lub instytucji. Mogą to być na przykład numery zidentyfikowane jako instytucje rządowe, firmy telekomunikacyjne, banki lub nawet numery lokalne z obszaru, w którym osoba odbierająca połączenie się znajduje. Celem oszustów jest zazwyczaj wyłudzenie informacji osobistych, danych finansowych lub przeprowadzenie innych form oszustw.

W czwartek, 25 kwietnia br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz z Wydziału Kryminalnego wrocławskiej komendy zatrzymali 6 osób w wieku od 20 do 28 lat podejrzanych właśnie o takie przestępstwa. Każda z tych osób działając w zorganizowanej grupie miała swoją kluczową rolę. Część z nich zajmowała się nawiązywaniem połączeń telefonicznych w celu znalezienia potencjalnej ofiary, inni udostępniali swoje rachunki bankowe, pozostali wypłacali gotówkę z bankomatów. Ze wstępnych analiz śledczych wynika, że ten proceder prowadzony był przez te osoby od dłuższego czasu.

W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli u zatrzymanych szereg przedmiotów stanowiących dowody w sprawie. Wśród nich znalazły się m.in. gotówka w kwocie ponad 70 tysięcy złotych, liczarka do banknotów, telefony komórkowe oraz karty bankomatowe.

W sobotę wrocławski sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Fabrycznej, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 4 podejrzanych, którzy usłyszeli zarzuty dotyczące oszustw, z których sprawcy utworzyli sobie główne źródło dochodu. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Może ona być zdecydowanie wyższa jeśli śledczy udowodnią im również udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Opisana sprawa to zaledwie jeden z sukcesów wrocławskich policjantów. Walka z oszustami oraz innymi formami cyberprzestępczości pozostaje nadal jednym z priorytetów organów ścigania.

Konieczne jest kontynuowanie działań prewencyjnych, edukacyjnych oraz operacyjnych. W walce z oszustami kluczowe znaczenie mają zarówno działania organów ściągania jak i te podejmowane indywidualnie wysiłki każdego z nas w celu ochrony własnej prywatności i bezpieczeństwa finansowego.

( KWP we Wrocławiu / sc)

