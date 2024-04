Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwamy nawet w czasie wolnym Data publikacji 30.04.2024 Powrót Drukuj Świebodziński dzielnicowy w czasie wolnym zatrzymał kobietę, która dokonała kradzieży w jednym ze sklepów. Poza służbą zareagował także policjant kryminalny, który podczas spaceru z psem zatrzymał pijaną kobietę kierującą samochodem. Postawa oby funkcjonariuszy potwierdza fakt, że stróżem prawa jest się cały czas, nie tylko na służbie.

Zdejmując mundur, nie odkładamy na półkę wyuczonych nawyków, takich jak reagowanie na wykroczenia lub przestępstwa. Wewnętrzny impuls do działania towarzyszy policjantom przez cały czas. Będąc na spacerze, na zakupach czy jadąc przez miasto stale są oni gotowi na to, by zareagować, gdy ktoś potrzebuje pomocy, czy łamie prawo. Ten fakt potwierdziło dwóch policjantów, którzy w ubiegłym tygodniu zareagowali w czasie wolnym od służby.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w czwartek (25 kwietnia) około godziny 20:30. Dzielnicowy, sierżant sztabowy Michał Obała w czasie wolnym od służby robił zakupy do jednego z marketów. Tam zwrócił uwagę na kobietę, która wyniosła ze sklepu alkohol i nie zapłaciła za niego. Natychmiast podszedł do niej, wylegitymował się i ujął kobietę. Po chwili dołączył do niego pracownik z linii kas, który potwierdził, że kobieta nie zapłaciła za alkohol. Na miejsce został wezwany patrol, który przejął interwencję.

Drugie zdarzenie miało miejsce w niedzielę (28 kwietnia) około godziny 23.00. Podczas spaceru z psem świebodziński policjant z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego zauważył, że kierująca pojazdem kobieta, podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego prawdopodobnie uderzyła w inny zaparkowany pojazd. Ruszył w tamtym kierunku i zobaczył, że kobieta dziwnie manewruje pojazdem. Kiedy podszedł i otworzył drzwi od jej samochodu, od razu się wylegitymował i zapytał, czy coś się dzieje. Odpowiedzią była jej niewyraźna mowa i zapach alkoholu. Policjant zabrał kobiecie kluczyki i natychmiast wezwał patrol. Kierująca miała około 1,4 promila alkoholu.

Oba przykłady świadczą o wzorowej postawie świebodzińskich funkcjonariuszy, którzy nawet po służbie czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i reagują, kiedy łamane jest prawo.