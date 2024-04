Ślubowanie nowo przyjętych policjantów garnizonu opolskiego Data publikacji 30.04.2024 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów garnizonu opolskiego. Podczas uroczystości rotę ślubowania złożyło 11 funkcjonariuszy. Teraz czeka na nich blisko 6-miesięczny kurs podstawowy w jednej ze szkół Policji. Po jego zakończeniu trafią do jednostek terenowych w Opolu, Brzegu, Kluczborku, Namysłowie, Nysie, Oleśnie oraz Prudniku. Szczególnym momentem uroczystości była minuta ciszy dla naszego zmarłego Kolegi z garnizonu śląskiego asp. szt. w st. spocz. Gabriela Kulasa.

W sali im. Wiktora Ludwikowskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się uroczyste ślubowanie 11 nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji. Ślubowanie odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała. Wobec wszystkich zgromadzonych głośno zabrzmiały wypowiadane z poczuciem odpowiedzialności słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Podczas dzisiejszej uroczystości uczciliśmy pamięć zmarłych policjantów i policjantek. Nasze myśli skierowano szczególnie w stronę naszego emerytowanego Kolegi z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku- Białej, asp. szt. w st. spocz. Gabriela Kulasa, doświadczonego policjanta, który swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem chętnie dzielił się z innymi.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała pogratulował policjantkom i policjantom podjęcia wyzwania, jakim jest służba w Policji. Pan Komendant zaznaczył że funkcjonariuszem Policji jest się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a możliwość noszenia policyjnego munduru powinno być dla adeptów powodem do dumy.

Teraz na nowo przyjętych policjantów czeka ponad 6-miesięczne szkolenie podstawowe. Podczas niego nabędą niezbędnych umiejętności z zakresu technik i taktyk interwencji oraz strzelania. Policjanci poznają również przepisy karne oraz ruchu drogowego, a także ustawy szczególne. Wszystko po to, by po powrocie do jednostki Policji mogli jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki i służyć lokalnej społeczności.

