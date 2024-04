Wydział Finansów KWP zs. w Radomiu dołączył do challenge #15mlndlaStasia Data publikacji 30.04.2024 Powrót Drukuj Pracownicy i policjanci Wydziału Finansów KWP zs. w Radomiu podjęli internetowe wyzwanie, rzucone im przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie. Celem challenge'u jest wsparcie w walce z chorobą Stasia Zielińskiego. 4-letni chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a – nieuleczalną i śmiertelną chorobę, dotykająca głównie chłopców.

Dzisiaj, 30.04.2024 r., na placu przed budynkiem KWP zs. w Radomiu pracownice i policjantki Wydziału Finansów mazowieckiej komendy przyłączyły się do akcji trzymając w rękach balony i odliczając do 10 naśladowały bijące serce. Wszystko po to, aby pomóc choremu na DMD 4-letniemu Stasiowi. W ten sposób podjęły wyzwanie w challenge'u postawionym im przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie.

Zasady są proste i znane jak przy każdym challenge'u. Po otrzymaniu nominacji należy wykonać pompki i wesprzeć zbiórkę pieniędzy dla Stasia Zielińskiego. W tym trudnym czasie każda złotówka jest ważna, aby pomóc w walce o życie 4-letniego chłopca.

Dalsze nominacje od Wydziału Finansów KWP zs. w Radomiu w challenge'u otrzymali Wydział Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu oraz Komenda Miejska Policji w Ostrołęce.

Podejmijmy wyzwanie i wspólnie pomóżmy Stasiowi!

Każdy, kto chce go wesprzeć, może wpłacać pieniądze na konto zbiórki: www.siepomaga.pl/stas-zielinski

(KWP w Radomiu / mw)