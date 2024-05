Właściwa reakcja policjantów uratowała życie mężczyzny Data publikacji 02.05.2024 Powrót Drukuj Koluszkowscy policjanci podejmują każdego dnia różnego rodzaju interwencje, które nie zawsze mogą przewidzieć jak dokładnie się zakończą. Dlatego policjant zawsze musi być gotowy do podjęcia szybkiej decyzji, która często jest kluczowa w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. Właśnie taką decyzję podjęli policjanci z zespołu do spraw wykroczeń, którzy zostali skierowani na interwencję podczas której prawdopodobnie uratowali życie mężczyzny udzielając mu pierwszej pomocy.

W czwartek, 25 kwietnia 2024 roku kilka minut po godzinie 16.00 koluszkowscy policjanci otrzymali niepokojące zgłoszenie, że w gminie Andrespol na jednej z posesji znajduje się mężczyzna, z którym nie można nawiązać żadnego kontaktu. Mundurowi natychmiast udali się pod wskazane miejsce gdzie zauważyli leżącego przy budynkach gospodarczych mężczyznę. Wokół panowała panika innych członków rodziny. Policjanci natychmiast podbiegli do leżącego 39-latka, u którego nie wyczuwali funkcji życiowych. Z zachowaniem spokoju policjanci podjęli akcję ratunkową i próbowali uspokoić bliskich. W trakcie prowadzonej resuscytacji przez policjantów po wielu uciśnięciach, mężczyźnie wrócił oddech i odzyskał funkcje życiowe, został przez nich ułożony w bezpiecznej pozycji, okryty kocem. Mundurowi monitorowali stan mężczyzny do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Kiedy na miejscu zjawili się medycy mężczyzna był już przytomny, jednak został przewieziony do szpitala celem dalszych badań. Działania policjantów pozwoliły na zapewnienie 39-latkowi bezpieczeństwa dzięki czemu jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Uratowanie komuś życia jest największym wyrazem policyjnego hasła ,,Pomagamy i chronimy", które przyświeca codziennej służbie w niebieskim mundurze.