Cztery razy pod rząd został mistrzem Polski w wyciskaniu sztangi leżąc pobijając rekord kraju - pirotechnik z Wrocławia Data publikacji 02.05.2024 Powrót Drukuj Aspirant Mariusz Pikor służbę w Policji pełni od ponad 12 lat, wcześniej był zawodowym żołnierzem. Sportem, jak sam stwierdził, interesuje się od zawsze. Oprócz tego, że potrafi swoje pasje połączyć ze służbą, to w ostatnim latach odniósł wiele sportowych sukcesów w wyciskaniu sztangi leżąc. Policjant na co dzień służy w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji we Wrocławiu. Jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Wrocław oraz „siłaczem”.

Pirotechnik z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, który jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Wrocław, ma na swoim koncie nie lada osiągnięcia w wyciskaniu sztangi leżąc. Od kilku lat aktywnie bierze udział we wszelkiego rodzaju wydarzeniach sportowych i staje głównie na najwyższym podium. Rekordy bije w kategorii 67,5 kg. Aktualnie czwarty raz pod rząd został Mistrzem Polski federacji WPC i Służb Mundurowych (to wszystko na jednych zawodach) i za każdym razem pobił rekord kraju. W 2021 r. jego wynik to 155 kg, rok później już 157 kg, w 2023 r. 160 kg, a aktualny rekord to aż 161,5 kg!

Oprócz wielu mistrzostw w Polsce, zdobywał tytuły również rangi światowej, m.in. w 2021 r. został Mistrzem Świata Federacji GPC, a w 2022 r. Mistrzem World Police & Fire Games w Rotterdamie.

Nasz ciężarowiec należy do Klubu Sportowego Team Wrocław, gdzie trenujący skupiają się na trójboju siłowym oraz wyciskaniu sztangi leżąc. To tam pracuje również nad swoją tężyzną fizyczną.

Aspirant Mariusz Pikor na co dzień pracuje jako pirotechnik w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji we Wrocławiu. Służbę w naszej formacji rozpoczął 12 lat temu, wcześniej był zawodowym żołnierzem, a przygodę ze sportami siłowymi przeżywa już blisko 20 lat. Na swoim koncie ma wiele sukcesów w tej dziedzinie, lecz w innej kategorii wagowej. Zejście do kategorii 67,5 kg kosztowało go wiele wytężonej pracy i dużo samozaparcia. Od czterech lat przed zawodami zrzuca 10 kg masy, by osiągnąć właśnie taką masę. Tym bardziej jesteśmy dumni z naszego kolegi. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

Jak twierdzi jego dowódca SPKP mł. insp. Wojciech Żmija, Mariusz jest policjantem zdyscyplinowanym, doskonale łączącym swoją sportową pasję ze służbą. To przykład funkcjonariusza, który zdaje sobie sprawę, że sprawność fizyczna jest niezmiernie ważna w naszej formacji, zwłaszcza kontrterrorysty i każdy policjant powinien o tym pamiętać.

Chcesz wstąpić w szeregi Policji? Możesz zostać policyjnym kontrterrorystą!

Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Wrocławia z reguły działają w trudnych, a czasem ekstremalnych warunkach - tam, gdzie zagrożone jest życie ludzkie. Chcesz zostać policyjnym spadochroniarzem, nurkiem, pirotechnikiem, przewodnikiem psa lub ratownikiem medycznym, wodnym, górskim, a może członkiem zespołu bojowego? Jeżeli cechuje Cię ponadprzeciętna sprawność fizyczna, odporność psychiczna, pełna gotowość do działania, rozważ możliwość wstąpienia w szeregi SPKP we Wrocławiu nawet prosto z cywila! Po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji i ukończeniu kursu podstawowego, możesz rozpocząć służbę w wybranym pododdziale kontrterrorystycznym.