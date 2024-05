Dolnośląscy policjanci z pasją Data publikacji 02.05.2024 Powrót Drukuj Choć czynności służbowe wykonują w różnych jednostkach garnizonu dolnośląskiego, to zawsze w służbie na rzecz społeczeństwa. Każdego dnia zakładają policyjny mundur i z oddaniem wypełniają złożone niegdyś obietnice, wypowiedziane wraz ze słowami roty ślubowania. Ścigają przestępców, sprawców wykroczeń, dbają o ład i porządek, aby mieszkańcy Dolnego Śląska czuli się bezpiecznie. Policjantów łączy nie tylko wspólny cel, chęć pomagania innym, ale też wyjątkowość, która znajduje odzwierciedlenie w pasjach.

Dolnośląscy policjanci zabezpieczą trasy rajdów rowerowych, maratonów, półmaratonów oraz inne sportowe imprezy. Pilnujemy aby na trasie było bezpiecznie. Uprzedzamy kierowców o utrudnieniach w ruchu i wyznaczonych alternatywnych trasach. Wszystko po to aby mieszkańcy Dolnego Śląska czuli się bezpiecznie. Natomiast w czasie wolnym wychodząc z założenia, że ruch to zdrowie dolnośląscy policjanci aktywnie biorą udział w wielu wydarzeniach.

Tak było tym razem, w sobotę, 27 kwietnia 2024 r. odbył się 13 Półmaraton Henrykowski i 9 Dycha Księgi Henrykowskiej. Oczywiście tego typu impreza nie mogła odbyć się bez reprezentacji dolnośląskich policjantów.

Tegoroczna trasa prowadziła drogami asfaltowymi jak również szutrowymi. Przebiegała przez Klasztor Cystersów w Henrykowie w kierunku drogi wojewódzkiej 395, drogą asfaltową do miejscowości Krzelków, a następnie drogą szutrową do miejscowości Muszkowice. W miejscowości: Muszkowice nastąpiło rozdzielenie kierunków dla dystansów 10 km i 21 km. 10 km skręca w stronę miejscowości Czesławice i następnie do Henrykowa. Dystans 21 km skręcił drogą szutrową w stronę Piotrowic Polskich – czarny szlak pieszy, następnie prowadził szlakiem czerwonym rowerowym przez las ponownie do Muszkowic. Dalej trasa prowadziła drogą asfaltową do mety przy klasztorze Cystersów w Henrykowie. W imprezie wzięli udział policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich asp. szt. Tomasz Kuś oraz asp. szt. Paweł Pitoń. Natomiast Komendę Powiatową Policji w Strzelinie reprezentowali asp. szt. Krystian Zacierka, asp. Jarosław Psiurski oraz sierż. szt. Marcin Mucha.

Policjantom gratulujemy nie tylko osiągniętych wyników i wysokich pozycji, ale również samozaparcia w dążeniu do wyznaczonego celu. Swoją postawą pokazują, że można łączyć służbę w Policji z realizowaniem swoich planów i pasji.

Jeśli podobnie jak naszych policjantów wyróżnia Cię coś szczególnego, a czujesz, że chciałbyś wstąpić w szeregi Policji, nie zwlekaj i zrób to już dziś! Będziesz mógł pielęgnować swoje pasje i liczyć na ciekawą pracę, gwarantującą między innymi stałe warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego, szeroki system szkoleń, czy rozbudowany pakiet socjalny. Rozwijaj pasje, potem to one będą rozwijać Ciebie.

Przypominamy, że Komendant Główny Policji wyznaczył następujące terminy przyjęć: 8 lipca, 9 września, 30 października oraz 30 grudnia.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji każdorazowo stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie dolnośląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.