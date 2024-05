31-latek powiązany ze środowiskiem pseudokibiców zatrzymany za nielegalną uprawę konopi indyjskich Data publikacji 02.05.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który w domu uprawiał konopie indyjskie. Podczas przeszukania posesji, mundurowi zabezpieczyli 568 krzaków konopi w różnym stadium rozwoju. Wobec mężczyzny, związanego ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w wyniku pracy operacyjnej uzyskali informację, że w jednym z domów w powiecie wielickim znajduje się profesjonalna „plantacja” konopi. Informacje te okazały się trafne.

W czwartek, 25 kwietnia br., funkcjonariusze udali się pod wskazanym adres, gdzie zastali mężczyznę będącego w ich zainteresowaniu. Został on wylegitymowany, a następnie kryminalni przeszukali dom ujawniając wewnątrz pomieszczenia specjalnie przystosowane do uprawy konopi. W pokojach znajdowały się między innymi lampy grzewcze, system nawadniania, wentylatory oraz namioty szklarniane, a także podrobione dowody osobiste. Funkcjonariusze przeszukali również pojazd należący do 31-latka, w którym znaleźli karczownik, taser oraz nóż z kaburą. Wszystkie rośliny oraz inne dowody rzeczowe zostały zabezpieczone. Mężczyzna został zatrzymany. Jak się okazało jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Usłyszał zarzuty uprawy, wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających, a także podrabiania w celu użycia za autentyczny dokumentów w postaci dowodów osobistych.

Czynności były prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 26 kwietnia br., Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wobec podejrzanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. O wymiarze kary dla 31-latka zdecyduje sąd.

