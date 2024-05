Nietrzeźwy kierujący zaczepiał klientów sklepu prosząc o zakup alkoholu. Miał pecha - trafił na policjantkę po służbie Data publikacji 02.05.2024 Powrót Drukuj Policjantem się jest nie tylko w trakcie służby, ale również poza nią. Doskonałym przykładem na potwierdzenie tych słów, jest postawa policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, która w czasie wolnym ujęła nietrzeźwego kierowcę. Dzięki takiej reakcji funkcjonariuszki udało się uniknąć zagrożenia, jakie mógł stworzyć nieodpowiedzialny 21-latek, który kierował samochodem mając 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 25 kwietnia br. w Dłużcu po godzinie 20.00 na terenie parkingu jednego z marketów. Starsza posterunkowa Patrycja Wrońska, policjantka Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu w czasie wolnym od służby, została zaczepiona przez mężczyznę, który poprosił ją o zakup alkoholu. Jak tłumaczył nie mógł kupić piwa w sklepie, bo pracująca tam ekspedientka odmówiła sprzedaży trunku z uwagi na jego stan nietrzeźwości.

Policjantka również nie przychyliła się do prośby mężczyzny i zaczęła go dyskretnie obserwować. Młodzieniec chciał jeszcze namówić do zakupu alkoholu kilku innych klientów lecz jego próby okazały się bezskuteczne. Zrezygnowany wsiadł do zaparkowanego samochodu, uruchomił silnik i zaczął nim cofać. Policjantka mając podejrzenie, że kierowca Matiza jest nietrzeźwy, błyskawicznie zareagowała. Swoim samochodem zajechała drogę kierowcy, a następnie podeszła do niego i wyjęła kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. O sytuacji powiadomiła dyżurnego wolbromskiego komisariatu, który na miejsce skierował policyjny patrol.

Przeprowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeźwości wykazało, że 21-letni mieszkaniec powiatu zawierciańskiego ma 2,5 promila alkoholu. Dzięki reakcji policjantki udało się uniknąć zagrożenia, jakie mógł stworzyć nieodpowiedzialny 21-latek.

Postawa policjantki zasługuje na wyróżnienie i jest przykładem właściwej realizacji zadań wynikających z etyki zawodowej policjanta, bo policjantem jest się zawsze, nawet poza służbą.