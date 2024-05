Łódzcy "poszukiwacze" doprowadzili do zatrzymania ukrywającego się we Francji mężczyzny Data publikacji 02.05.2024 Powrót Drukuj To kolejny sukces funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, którzy wytropili i doprowadzili do zatrzymania 37-latka. Mężczyzna ukrywał się od 2020 roku, był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu.

Żmudna praca, znajomość policyjnego rzemiosła oraz nieustępliwość, to cechy charakteryzujące kryminalnych z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Na co dzień zajmują się tropieniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Ścigają również tych poszukiwanych, którzy myślą że ucieczka za granicę uchroni ich od odpowiedzialności.

37-latek jest podejrzany o to, że w lutym 2020 roku kierował osobowym bmw i spowodował wypadek w którym śmierć poniosły 2 osoby i jedna w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Do wypadku doszło w Łodzi na ulicy Broniewskiego. Mężczyzna uciekł z miejsca wypadku, wyjechał z Polski i ukrywał się poza jej granicami. Prokuratura Rejonowa Łódź Widzew wydała za nim list gończy. We wrześniu 2023 roku wydany został również europejski nakaz aresztowania oraz czerwona nota Interpolu.

Policjanci z łódzkiej komendy wojewódzkiej cały czas pracowali nad sprawą ukrywającego się mężczyzny. Ustalili gdzie może przebywać, jednak z uwagi na częste zmiany miejsca zamieszkania oraz przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej, konieczne było nawiązanie kontaktu z Europejską siecią współpracy policyjnej ENFAST zajmującą się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców. Doświadczenie w prowadzeniu takich spraw na szczeblu międzynarodowym przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KGP zaowocowało ustaleniem miejsca pobytu poszukiwanego we Francji. Zwieńczeniem tej polsko-francuskiej współpracy było zatrzymanie 37-latka na dworcu autobusowym w Paryżu.

Polak został osadzony w areszcie śledczym, gdzie oczekuje na zakończenie procedury ekstradycyjnej do Polski.