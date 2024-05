Kwalifikacje do IX Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych rozstrzygnięte Data publikacji 02.05.2024 Powrót Drukuj Na terenie Oddziału Prewencji Policji odbyły się kwalifikacje do IX Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zwycięzcy - sierż. szt. Kamil Jurewicz i st. sierż. Dagmara Hirsz z KMP Gdynia - reprezentować będą województwo pomorskie na ogólnopolskich zawodach, które odbędą się w czerwcu w Szkole Policji w Słupsku.

30 kwietnia na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyły się kwalifikacje do IX Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Gdańsku, we współpracy z Oddziałem Prewencji Policji w Gdańsku, zorganizował to wydarzenie, mające na celu wyłonienie najlepszego zespołu ratowników policyjnych na pomorzu.

Do zawodów przystąpiło 14 dwuosobowych patroli z garnizonu pomorskiego. Warto zaznaczyć, że udział w zmaganiach mogły wziąć jedynie osoby posiadające uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zawody składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną, rozwiązując test z zakresu pierwszej pomocy. Drugi etap to natomiast sprawdzian umiejętności praktycznych. Zespoły policyjnych ratowników musiały zmierzyć się z przygotowanych dla nich scenariuszem zdarzeniowym i udzielić poszkodowanym fachowej pomocy medycznej.

Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

I miejsce: sierż. szt. Kamil Jurewicz i st. sierż. Dagmara Hirsz (KMP Gdynia)

II miejsce: sierż. szt. Mateusz Kościecha i sierż. szt. Kacper Drągowski (OPP Gdańsk)

III miejsce: st. post. Mateusz Strzeżek i sierż. Jakub Kwaśniewski (OPP Gdańsk)

Zwycięzcy reprezentować będą województwo pomorskie na IX Ogólnopolskich Zawodach Ratowników Policyjnych, które odbędą się w czerwcu w Szkole Policji w Słupsku.

Zawody te były nie tylko sprawdzianem umiejętności ratowniczych, ale również doskonałą okazją do doskonalenia warsztatu i wymiany doświadczeń. Warto podkreślić, że wszyscy uczestnicy zawodów zaprezentowali imponujący poziom wiedzy i umiejętności, a ich zaangażowanie zasługuje na najwyższe uznanie.