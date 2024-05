Areszt dla 31-latka podejrzanego o zabójstwo swojej babci Data publikacji 02.05.2024 Powrót Drukuj Przez kilkanaście godzin przeszkoleni policjanci prowadzili rozmowy z mężczyzną stojącym na krawędzi 10-piętrowego bloku, nim sprowadzili go bezpiecznie na dół. Wcześniej, w mieszkaniu w którym mieszkał wspólnie z 78-letnią babcią, znaleziono jej zwłoki. Na wniosek śledczych mężczyzna został tymczasowo aresztowany i trafił do więziennego oddziału szpitalnego.

W niedzielę 28 kwietnia br., po 18.00, do dyżurnego jastrzębskiej Policji wpłynęło zgłoszenie od kobiety, która martwiła się o swoją babcię, z którą nie mogła się skontaktować. Na miejsce ruszyli policjanci, którzy w mieszkaniu przy ulicy Katowickiej w Jastrzębiu-Zdroju znaleźli zwłoki 78-letniej kobiety. Rozległe obrażenia szyi wyraźnie wskazywały, że ktoś przyczynił się do jej śmierci. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, pracowali w mieszkaniu do późnych godzin nocnych. Prokurator zdecydował także o przeprowadzeniu sekcji zwłok.

W tym samym czasie, około 19.00, jastrzębscy mundurowi otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie stojącym na dachu tego samego budynku. Okazało się, że jest to 31-letni wnuczek zabitej kobiety. Jastrzębianin kilkanaście godzin spędził na dachu 10-piętrowego budynku, gdzie przeszkoleni policjanci prowadzili z nim rozmowy. Mężczyzna nie reagował jednak na próby nawiązania z nim kontaktu, co mogło wynikać z tego, że był schorowany i leczył się, a w ostatnim czasie nie przyjmował leków. W poniedziałek około 14.00 mężczyzna wraz z policjantami zszedł z dachu budynku. Zatrzymany trafił do szpitala pod opiekę lekarzy.

We wtorek prokurator przedstawił 31-latkowi zarzut zabójstwa oraz wystąpił z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do tego i mężczyzna trafił do więziennego oddziału szpitalnego. Za popełnienie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.