Seria wypadków na drogach. Policja apeluje o ostrożność! Data publikacji 02.05.2024 Powrót Drukuj Pomimo słonecznej pogody i dobrych warunków na drodze tylko w ciągu pierwszych dni majowego weekendu (30.04-1.05) doszło do 15 wypadków drogowych na terenie garnizonu mazowieckiego Policji. Aż 4 osoby poniosły w nich śmierć, a 12 zostało ranne. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze!

Słoneczna pogoda i dobre warunki na drodze nie powinny uśpić czujności uczestników ruchu drogowego.

W ostatnich dwóch dobach na drogach garnizonu mazowieckiego Policji doszło do 15 wypadków, w których niestety 4 osoby poniosły śmierć, a 12 zostało ranne.

Do pierwszego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek (30.04) w m. Chrzczanka Folwark w pow. wyszkowskim. Około godziny 13:15 tamtejsi policjanci udali się na miejsce wypadku drogowego, gdzie kierujący skodą 57-letni mieszkaniec pow. ostrołęckiego uderzył w przydrożne drzewo. Niestety na skutek odniesionych w zdarzeniu obrażeń, pomimo podjętej reanimacji, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. O tym pisaliśmy tutaj.

O godzinie 19:53 w Zarębach w pow. przasnyskim doszło do kolejnego śmiertelnego zdarzenia. Z niewyjaśnionych przyczyn kierujący bmw stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg, dachował i zatrzymał się w przydrożnym rowie. Na skutek zdarzenia podróżujący nim 19-letni mieszkaniec pow. przasnyskiego poniósł śmierć na miejscu.

Również we wtorek ok. godz. 21:10 w m. Bikówek (pow. grójecki) na DK50 doszło do śmiertelnego potrącenia 45-letniego pieszego, mieszkańca pow. grójeckiego przez audi za kierownicą, którego siedział 63-latek. O tym piszemy tutaj.

W środę, 1 maja br. ok. godziny 9:50 w m. Wilkęsy w pow. płockim doszło do potrącenia 42-letniego rowerzysty (mieszkańca pow. płockiego) przez kierującą oplem 29-letnią mieszkankę pow. płockiego. Niestety w tym zdarzeniu rowerzysta poniósł śmierć na miejscu. O tym przeczytasz tutaj.

Po raz kolejny policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drodze. Nie przecenianie własnych umiejętności podczas prowadzenia pojazdu, a także zachowanie trzeźwości za kierownicą.

Dlatego jeszcze raz przypominamy o kilku, podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach:

PRZESTRZEGAJ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO-znajomość i przestrzeganie przepisów drogowych jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

ZADBAJ O STAN TECHNICZNY POJAZDU-regularne sprawdzanie stanu technicznego pojazdu, w tym hamulców, świateł, opon i płynów eksploatacyjnych, zapewnia bezpieczną jazdę.

PORUSZAJ SIĘ Z DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚCIĄ-przekraczanie dozwolonej prędkości zwiększa ryzyko wypadku i jego powagi.

NIE KIERUJ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH-alkohol i narkotyki zmniejszają zdolności psychofizyczne, co znacząco zwiększa ryzyko wypadku.

BACZNIE OBSERWUJ OTOCZENIE DROGI – pozwali uniknąć niebezpieczeństw.

ZAWSZE ZAPINAJ PASY BEZPIECZEŃSTWA – są one najważniejszym elementem ochrony w przypadku wypadku drogowego.

ZADBAJ O ODPOWIEDNI ODPOCZYNEK-Jazda „przy zmęczeniu” zmniejsza skupienie i reakcje, co może prowadzić do wypadku. Zadbaj o odpowiednią ilość snu przed podróżą.

NIE UŻYWAJ TELEFONU KOMÓRKOWEGO-to może odwrócić Twoją uwagę od drogi.

BĄDŹ CIERPLIWY I WYROZUMIAŁY-szacunek i wyrozumiałość dla innych użytkowników dróg pomagają stworzyć bardziej bezpieczne środowisko dla wszystkich.

NOŚ ODBLASKI-jako pieszy bądź widoczny dla kierowcy, daj się zauważyć.