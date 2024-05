Policjanci z Gorlic kręcą dla Kuby Data publikacji 06.05.2024 Powrót Drukuj Dwóch policjantów z KPP Gorlice: mł. asp. Dawid Boczoń, sierż. szt. Tomasz Gorzkowicz oraz emerytowany funkcjonariusz Marek Opiekun, chcą na rowerach pokonać ponad 800 km z Zakopanego na Hel, a ich celem jest zbiórka pieniędzy na leczenie chorego chłopca – Kuby Chochołka, mieszkańca powiatu gorlickiego. To ich kolejny rajd charytatywny.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, w ramach swojego urlopu, chcą na rowerach pokonać trasę z Zakopanego na Hel. Wystartowali w niedzielę, 5 maja z Zakopanego, a meta planowana jest na piątek 10 maja w miejscowości Hel nad morzem. W trakcie tych 7 dni mają do pokonania dystans ponad 800 kilometrów. Ta rowerowa przygoda ma jednoczenie posłużyć czemuś dobremu. W związku z rajdem i w jego trakcie policjanci planują zebrać pieniądze na leczenie i rehabilitację dla 4-letniego Kuby Chochołka. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA – Region Gorlice. Uczestnicy rajdu we własnym zakresie zapewniają sobie noclegi i wyżywienie, a w trakcie przejazdu będą rozdawać zainteresowanym ulotki informacyjne o celu zbiórki. Jednocześnie będą promować swoją postawą zaangażowanie w niesienie pomocy innym jako funkcjonariusze gorlickiej i małopolskiej Policji, a także członkowie IPA.

W piątek, 3 maja br., w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach odbyło się spotkanie biorących udział w akcji policjantów, przed ich wyjazdem do Zakopanego z Kubą i jego mamą. To już kolejny rajd charytatywny gorlickich policjantów. W ubiegłym roku odbył się podobny rajd charytatywny, którego trasa przebiegała z Wołosatego do Świnoujścia, a zbiórka przeznaczona była dla Zosi Ciślak – córki funkcjonariuszki Policji z KPP Gorlice, zmagającej się także z ciężką chorobą. Kubuś od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką mutacją genową (jest około 100 chorych dzieci na całym świecie) i na chwilę obecną nie ma na nią lekarstwa. Mutacja ta powoduje: ciężką hipotonię mięśniową (wiotkość mięśni), globalne opóźnienie rozwoju psychoruchowego, niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym, brak lub słabą mowę, brak zdolności chodzenia, padaczkę, słaby przyrost masy ciała, dysmorfię twarzy. Kubuś ma 4-latka, ale bardzo odstaje od swoich rówieśników: nie mówi, nie siedzi samodzielnie, nie pełza, nie raczkuje, nie wspominając o nauce chodzenia. Wiotkość mięśni Kubusia powoduje również ogromne problemy z przełykaniem, co prowadzi do krztuszenia się i bardzo częstych wymiotów w trakcie i po karmieniu. Ma również duże problemy z jelitami, które powodują ogromny ból i częsty płacz. Kubuś ze względu na swój stan zdrowia potrzebuje nieustannej opieki, stałej rehabilitacji i leczenia, które są jego jedyną szansą na rozwój. Wizyty u kolejnych lekarzy i specjalistów, badania oraz nowatorskie terapie są bardzo kosztowne, a zarazem są ich jedyną nadzieją.

Zachęcamy wszystkich policjantów i pracowników Policji z województwa małopolskiego o wsparcie tej akcji. Kuba znajduje się obecnie pod opieką: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Przez cały rok można przekazywać darowizny na jej rzecz wykorzystując do tego poniższy rachunek bankowy: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 Tytułem: 38916 Chochołek Jakub - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia