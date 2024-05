34-latek utonął w Trzebini Data publikacji 06.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Trzebini wyjaśniają okoliczności utonięcia 34-letniego mieszkańca powiatu chrzanowskiego. Słoneczna pogoda, wysokie temperatury i wolny czas sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Nie zapominajmy jednak o rozwadze i zdrowym rozsądku. Pamiętajmy - woda to żywioł!

W sobotę tj. 4 maja br. około 16.15 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie otrzymał zgłoszenie z numeru alarmowego 112, że do akwenu Chechło w Trzebini wpadło dziecko. Na miejsce natychmiast zostały wysłane odpowiednie służby. Już w chwili przybycia na miejsce patrolu Policji okazało się, że do wody nie wpadło dziecko tylko dorosły mężczyzna, który pływając na rowerku wodnym wskoczył do wody w celu schłodzenia się i zaczął tonąć. Na miejscu zdarzenia w akcji poszukiwawczej brały udział dwie łodzie strażackie, a także płetwonurek z PSP Kraków. W działaniach poszukiwawczych wykorzystany były również sonar. Po kilkugodzinnej akcji ratowniczo - poszukiwawczej około 21.15 na brzeg wyciągnięto ciało mężczyzny. Teraz policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie będą prowadzić czynności zmierzające do ustalenia wszelkich okoliczności tego zdarzenia.

Policjanci apelują!

Słoneczna pogoda, wysokie temperatury i wolny czas sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Nie zapominajmy jednak o rozwadze i zdrowym rozsądku. Pamiętajmy! Woda to żywioł!

Bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym – prawidłowo oznakowanym, w którym nad bezpieczeństwem czuwa wykwalifikowany ratownik

Przestrzeganie regulaminu kąpieliska to nasz obowiązek

Na kąpielisku dzieci muszą znajdować się pod czujną opieką osoby dorosłej

Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych, takie wyczyny mogą skończyć się poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią

Podczas pływania unikajmy miejsc z dużą ilością wodorostów

Pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu.