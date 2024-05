Areszt dla 63-latka za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 06.05.2024 Powrót Drukuj Na wniosek sierpeckich policjantów i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował 63-letniego mężczyznę, który dźgnął nożem swojego siostrzeńca. Podejrzany został zatrzymany przez sierpeckich policjantów. 63-latkowi grozi teraz nawet dożywotnie więzienie.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 2 maja br. ok. godz. 6.00, kiedy to oficer dyżurny z sierpeckiej komendy otrzymał informację, że w jednym z domów na terenie gminy Szczutowo miało dojść do ugodzenia nożem. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że 63-letni mężczyzna podczas awantury ugodził nożem swojego 38-letniego siostrzeńca. Poszkodowany 38-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł zabieg operacyjny. Obrażenia, jakich doznał podczas awantury, bezpośrednio zagrażały jego życiu i zdrowiu.

Badanie krwi wykazało, że 38-latek podczas zajścia miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu.

Sierpeccy policjanci zatrzymali 63-letniego mężczyznę, który trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 63-latek usłyszał prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi nawet dożywotnie więzienie.