Strzelał z wiatrówki do dzieci. Przeszkadzał mu hałas pod blokiem Data publikacji 06.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 52 latka, który na jednym z osiedli w Chełmie strzelał z wiatrówki w kierunku dzieci. Na szczęście przebywający w tym czasie pod blokiem małoletni nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Funkcjonariusze w miejscu jego zamieszkania znaleźli i zabezpieczyli kilka wiatrówek, które zostaną poddane dalszym badaniom. Prokuratura zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na jednym z osiedli w Chełmie. Dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o strzałach z wiatrówki. Z przekazanych informacji wynikało, że ktoś celował w kierunku bawiących się pod blokiem dzieci. Jedno z nich doznało niegroźnych obrażeń.

Sprawą zajęli się policjanci kryminalni, którzy zatrzymali mieszkającego tam 52-latka. W miejscu jego zamieszkania odnaleźli kilka tego typu militariów niewymagających zezwolenia, które zostaną poddane dalszym badaniom.

Mężczyzna usłyszał zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że chciał je przestraszyć, gdyż przeszkadzał mu hałas. Został też doprowadzony do prokuratury, gdzie zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zbliżania do nich. Za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.