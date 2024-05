Kryminalni odzyskali skradziony jacht

Jacht wartości około 40 tysięcy odzyskany przy współpracy policjantów ze Świebodzina i Nowej Soli. Informację o jej utracie poszkodowany opublikował w sieci. Na to ogłoszenie odpowiedział mężczyzna, który podobną łódź widział oferowaną do sprzedaży. Powiadomieni funkcjonariusze w krótkim czasie ustalili miejsce, gdzie może znajdować się łódź, odzyskali ją i zatrzymali 48-latka, który przyznał się do kradzieży.