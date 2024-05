Akcja krwiodawstwa na terenie dąbrowskiej jednostki Policji Data publikacji 06.05.2024 Powrót Drukuj 9 litrów krwi zebrano podczas akcji pt. „Oddaj krew razem z nami! Podaruj życie!” zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska. Dziękujemy wszystkim krwiodawcom i zapraszamy już pod koniec roku.

We wtorek (30.04.br.) na terenie dąbrowskiej jednostki Policji w mobilnym punkcie do pobierania krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 20 osób oddało krew. Zebrano łącznie 9 litrów krwi. Wszystkim, którzy włączyli się do akcji należą się słowa podziękowania i uznania. Pomoc w ratowaniu życia i zdrowia to nadrzędny cel. Policjanci podczas codziennej służby kierują się hasłem „POMAGAMY I CHRONIMY”, cieszy fakt że w pomocy innym nie pozostają sami.

Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach np.: dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów. Zebrana krew trafi do chorych i potrzebujących ze szpitali naszego regionu. Krwiodawcy mogą być z siebie dumni, cieszyć się otrzymanymi sadzonkami drzewek oraz czuć się bezpiecznie na drodze wyposażeni w elementy odblaskowe, które otrzymali za podzielenie się cennym darem - krwią.