Policjanci świdnickiej drogówki eskortowali do szpitala karetkę z pacjentem Data publikacji 06.05.2024 Powrót Drukuj Każda minuta jest na wagę złota, gdy zespół pogotowia ratunkowego transportuje osobę wymagającą pilnej pomocy do placówki medycznej. Jednak zdarza się, że służby ratunkowe napotykają na swojej drodze różnego rodzaju przeszkody, w tym również techniczne. Taka sytuacja miała miejsce w Świdnicy, gdzie w karetce wiozącej pacjenta w stanie zagrożenia życia przestały nagle działać dźwiękowe i świetlne sygnały uprzywilejowania. Pojazd utknął w centrum miasta, ale na szczęście z pomocą przyszli świdniccy policjanci.

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło 4 maja br., około godziny 20:00. W karetce wiozącej pacjenta w stanie zagrożenia życia do jednego z wrocławskich szpitali, w pewnym momencie doszło do awarii systemu odpowiedzialnego za dźwiękowe i świetlne sygnały uprzywilejowania. Bez nich medycy nie byli w stanie szybko i bezpiecznie przemieścić się ze Świdnicy do stolicy Dolnego Śląska.

Informacja ta została przekazana do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, który mając na uwadze życie i zdrowie transportowanego pacjenta, bez wahania zdecydował o zadysponowaniu policjantów ruchu drogowego celem przeprowadzenia pilotażu karetki do placówki medycznej.

Funkcjonariusze zgodnie z ustaleniami przejęli ambulans na ul. Esperantystów w Świdnicy. Poinstruowali kierowcę, w jaki sposób ma się poruszać się za radiowozem, i przy użyciu sygnałów uprzywilejowania eskortowali zespół ratownictwa medycznego wraz z pacjentem bezpośrednio pod sam szpital we Wrocławiu.

Dzięki sprawnym działaniom świdnickich policjantów, koordynowanych przez dyżurnego, osoba wymagająca pilnej specjalistycznej interwencji medycznej szybko i przede wszystkim bezpiecznie dotarła do szpitala, gdzie otrzymała niezbędną pomoc.