Wywiesili pieniądze na furtce, bo uwierzyli oszustom, że grupa przestępcza planuje napad na ich dom Data publikacji 07.05.2024 Powrót Drukuj Kilka dni temu para siedleckich seniorów straciła ok. 60 tys. zł, bo uwierzyli oszustom podającym się za policjantów, że grupa przestępcza planuje napad na ich dom i konieczne jest zabezpieczenie wszystkich oszczędności jakie mają. Jedną część pieniędzy wywiesili w reklamówce na ogrodzeniu, a drugą pozostawili w rabatach kwiatowych przy jednym z barów.

Tyle mówi się o edukacji seniorów w domach, o uczeniu ich pewnych algorytmów postępowania. Dlaczego tak ważna jest edukacja międzypokoleniowa? Ponieważ policjanci nie są w stanie dotrzeć do każdego seniora z osobna. Pomimo wielu akcji, spotkań i działań profilaktycznych, które prowadzą funkcjonariusze siedleckiej Policji, w dalszym ciągu osoby starsze dają się nabierać oszustom i tracą oszczędności życia. Dlatego apelujemy, by wykorzystywać każdą okazję do uświadamiania seniorów o zagrożeniach, które mogą ich spotkać i instruować ich jak mają postąpić, gdy odbiorą telefon, gdzie ktoś niezależnie od tego za kogo będzie się podawał, będzie prosił albo żądał od nich pieniędzy.

Kilka dni temu ofiarami oszustwa „na policjanta” padła para seniorów z Siedlec. Odebrali oni telefon od oszusta podszywającego się pod policjanta, który poinformował ich, że grupa przestępcza planuje napad na ich miejsce zamieszkania i konieczne jest zabezpieczenie wszystkich oszczędności, które mają u siebie w domu oraz na swoich kontach bankowych. Seniorzy w strachu o swoje pieniądze spakowali oszczędności, które mieli w domu w reklamówkę i zgodnie z poleceniem oszusta, wywiesili na furtce ogrodzenia. Następnie 77-latek, będąc cały czas w kontakcie telefonicznym z rzekomym majorem Policji, udał się do dwóch banków i pobrał pieniądze z kont, po czym wracając do domu na polecenie fałszywego policjanta zostawił koperty z pieniędzmi w rabatach kwiatowych przy jednym z barów, skąd dalej inny „policjant” miał je odebrać. Cała proceder trwał kilka godzin. Na skutek zaistniałego oszustwa pokrzywdzeni utracili ok. 60 tysięcy złotych.

Edukujmy starsze osoby i przypominajmy im, by pamiętały o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

nigdy nie należy bezkrytycznie wierzyć w to co mówią dzwoniący obcy ludzie - zwłaszcza, gdy rozmowa dotyczy przekazania pieniędzy lub innych kosztowności;

za każdym razem należy weryfikować przychodzące połączenia – rozłączając się z aktualnym rozmówcą przed wykonaniem kolejnego telefonu;

zawsze należy dać sobie czas na przemyślenie całej sytuacji w przypadku niespodziewanego nagłego telefonu, zwłaszcza gdy nieznana osoba prosi lub żąda pieniędzy;

w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń czy dzwoniąca osoba jest tym, za kogo się podaje, należy zawiadomić Policji;

NIGDY nie należy przekazywać obcym i nieznanym osobom żadnych pieniędzy;

NIGDY nie należy zaciągać pożyczek bankowych w sytuacjach, kiedy nieznane osoby proszą o to przez telefon;

NIGDY nie należy wywieszać ani pozostawiać pieniędzy we wskazanych przez osoby dzwoniące miejscach.

PAMIĘTAJ!

Policjanci czy prokuratorzy nigdy nie proszą o przekazanie im żadnych pieniędzy.

Chcesz wiedzieć więcej wejdź na stronę kampanii społecznej #ZnamTeNumery.