50-latek tymczasowo aresztowany za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 07.05.2024 Powrót Drukuj Koluszkowscy policjanci zatrzymali 50-letniego mieszkańca gminy Koluszki, który podpalił swoją żonę. Usłyszał już prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi kara dożywotniego więzienia. Sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Do zdarzenia doszło 3 maja 2024 roku około godziny 16:20, kiedy oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Koluszkach otrzymał zgłoszenie, iż na jednej z posesji w gminie Koluszki doszło do oblania benzyną kobiety, a następnie jej podpalenia. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie pomocy kobiecie udzielali ratownicy medyczni. 52-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala. Funkcjonariusze ustalili, iż mężczyzna oblał żonę benzyną, a następnie ją podpalił. Obecny na miejscu 50-letni mąż kobiety w pewnym momencie zaczął uciekać przed mundurowymi, został natychmiast zatrzymany.

Dowody zebrane w sprawie pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie prokuratorskiego zarzutu usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi nawet dożywotnie więzienie. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową w Brzezinach.