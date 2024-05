Oferował podrobiony towar znanych marek motoryzacyjnych Data publikacji 07.05.2024 Powrót Drukuj Nieuczciwy sprzedawca miał oferować podrobione felgi aluminiowe oraz dekle i zatyczki znanych marek motoryzacyjnych. Policjanci zabezpieczyli blisko 200 sztuk felg i 3 500 sztuk zaślepek. Podejrzewany 35-latek miał działać na terenie Opola. Poszkodowani wstępnie swoje straty wycenili na nie mniej niż 200 000 złotych. Za przestępstwo przeciwko własności przemysłowej grozi 35-latkowi do 5 lat więzienia.

Pod koniec kwietnia policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą z Opola przystąpili do realizacji sprawy związanej z podrobionymi towarami znanych marek samochodowych. Funkcjonariusze wpadli na trop sprzedaży podróbek na terenie miasta. Ich ustalenia pozwoliły na zatrzymanie podejrzewanego o to 35-letniego mieszkańca Opola.

Jak ustalili śledczy, mężczyzna miał oferować do sprzedaży podrobione felgi aluminiowe oraz dekle i zatyczki do felg oznaczone logotypami znanych marek samochodowych. Policjanci zabezpieczyli w pomieszczeniach należących do 35-latka blisko 200 felg aluminiowych oraz 3 500 zaślepek. Pokrzywdzeni swojej straty wstępnie wycenili na nie mniej niż 200 000 złotych.

Jak przyznają śledczy, sprawa jest rozwojowa. 35-latek musi liczyć się z zarzutami związanymi z Prawem Własności Przemysłowej. Za uczynienie sobie stałego źródła dochodu ze sprzedaży podrobionego towaru grozi 35-latkowi do 5 lat więzienia.