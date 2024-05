Wrocławscy policjanci pomogli dzieciom, które doświadczyły przemocy w rodzinie Data publikacji 07.05.2024 Powrót Drukuj Przemoc w rodzinie to jeden z trudniejszych problemów społecznych, który w codziennej służbie zwalczają policjanci. Wykonując swoje obowiązki funkcjonariusze z wrocławskiego komisariatu natrafili na rodzinę, w której dwoje dzieci były świadkami agresywnych zachowań oraz przemocy ze strony uzależnionych od alkoholu i narkotyków rodziców. Finałem tej interwencji było przekazanie małoletnich pod opiekę babci, natomiast rodzicom wydano zakaz zbliżania się do nich. W związku z tym, że rodzinie brakowało podstawowych środków do życia, mundurowi zorganizowali akcję mającą na celu pomoc babci opiekującej się wnuczkami. Odzew ze strony lokalnej społeczności przerósł największe oczekiwania.

Policjanci, jako strażnicy prawa i bezpieczeństwa społecznego, odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu przemocy w rodzinie. Ich profesjonalizm, wiedza i zaangażowanie są nieocenione w reagowaniu na przypadki przemocy oraz wspieraniu ofiar. Oprócz interwencji w sytuacjach nagłych, policjanci podejmują również inicjatywy mające na celu profilaktykę i edukację społeczeństwa na różne tematy, w tym m.in. przemoc domową.

Jednym z przykładów takiej inicjatywy jest finał ostatniej interwencji, którą przeprowadzali policjanci jednego z wrocławskich komisariatów. Ujawniając przemoc w domu zadbali o to, by dzieci z tej rodziny znalazły się w bezpiecznym środowisku. Na tym jednak nie zakończyli swoich działań. W związku z tym, że babci, która przejęła opiekę nad wnukami, brakowało podstawowych środków do życia, policjanci zorganizowali akcję mającą na celu pomoc rodzinie Zebrali ogromną ilość ubrań, butów, środków chemicznych, zabawek, a także żywności i artykułów szkolnych.

Szczególne wyrazy wdzięczności funkcjonariusze kierują do mieszkańców miejscowości Wysoka, Tyniec Mały i Nadolice Małe za tak szybką reakcję na ich apel. Dzięki tej właśnie bezinteresownej pomocy udało się w przeciągu niecałej doby zebrać potrzebne przedmioty w bardzo dużej ilości. Będzie można je wykorzystać również w pomocy innych rodzinom znajdującym się w potrzebie.

Pomimo coraz większej świadomości społecznej na ten temat, wiele ofiar wciąż pozostaje w ciszy, zmagając się z konsekwencjami przemocy w izolacji. Jednym z kluczowych aspektów walki z przemocą domową jest podniesienie świadomości w społeczeństwie na temat jej istnienia i konsekwencji.

Równie ważne jest zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy domowej.

Informacje, jak i gdzie uzyskać odpowiednią pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie można znależć na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.

asp. szt. Monika Kaleta