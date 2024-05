Inowrocławscy patrolowcy ratowali mężczyznę Data publikacji 07.05.2024 Powrót Drukuj Do niespodziewanej sytuacji doszło w Inowrocławiu. Kierujący pojazdem marki VW Polo uderzył w drzewo. Na szczęście w pobliżu był przechodzień, który wyciągnął kierowcę z pojazdu i zaczął go ratować. W sukurs przybył policyjny patrol, który reanimował kierującego. Po przywróceniu funkcji życiowych został zabrany karetką do szpitala.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 30 kwietnia 2024 r. około godz. 17.40 na ulicy Laubitza w Inowrocławiu. Tam patrol policjantów w składzie sierż. szt. Bartłomiej Ciesielski i post. Adrian Lenard zauważył vw polo, który uderzył w drzewo. Policjanci widzieli, jak jakiś przechodzień wyciąga mężczyznę z pojazdu i zaczyna go reanimować. Natychmiast udali się na ratunek. Sprawdzili funkcje życiowe nieprzytomnego mężczyzny, który nie miał tętna ani oddechu. Rozpoczęli resuscytację krążeniowo oddechową.

Do patrolu dołączył kolejny, asp. Magdalena Bochat i sierż. Sławosz Sołtysiak. Policjanci pomogli w zabezpieczeniu miejsca i naprzemiennej reanimacji do czasu przyjazdu pogotowia. Po przywróceniu funkcji życiowych mężczyzna został zabrany do szpitala.

Bywa, że do zdarzeń drogowych dochodzi z powodu zasłabnięć lub innych przypadków zdrowotnych, na przykład zawału mięśnia sercowego. Gdy znajdą się w pobliżu przypadkowe osoby, a przede wszystkim policjanci, którzy niezwłocznie zareagują, jest szansa na uratowanie życia. Każdego dnia funkcjonariuszom bowiem towarzyszy motto „Pomagamy i chronimy”.