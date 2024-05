21-latek usłyszał 5 zarzutów przeciwko zdrowiu, życiu i wolności człowieka Data publikacji 07.05.2024 Powrót Drukuj W ręce kryminalnych z częstochowskiej „jedynki” wpadł 21-latek z Częstochowy. Mężczyźnie usłyszał w sumie 5 zarzutów dotyczących przestępstw popełnionych przeciwko życiu i zdrowiu. Na wniosek prokuratury częstochowski sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Częstochowie zatrzymali 21-latka podejrzanego szereg przestępstw, których się dopuścił w przeciągu kilku ostatnich dni. Zaczęło się w zeszły czwartek po północy. Agresor wtargnął do mieszkania 19-letniego pokrzywdzonego i zaatakował go pałką teleskopową, uderzając po całym ciele. Potem zabrał mu telefon i wyszedł. Następnego dnia działając w ten sam sposób, tym razem na ulicy, zaatakował go i wymusił od niego akcesoria do skradzionego wcześniej telefonu.

Jak się okazało, powodem jego agresywnego zachowania był gniew o to, że 19-latek złożył zeznania jako świadek w innej, toczącej się przeciwko napastnikowi sprawie. Dlatego stosując wobec niego przemoc i groźbę pozbawienia życia, chciał nakłonić go, aby ten wycofał wcześniejsze zeznania. Śledczy zebrali obszerny materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorowi postawić mu 5 zarzutów.

Jak się również okazało, 21-latek pozbawił wolności ich wspólną znajomą i za jej pośrednictwem, przez telefon groził pokrzywdzonemu pozbawieniem życia w celu wywarcia wpływu na jego działania, jako świadka w postępowaniu.

Wczoraj usłyszał 5 prokuratorskich zarzutów, do których częściowo się przyznał. Wkrótce sprawa będzie miała finał w sądzie. Do tego czasu decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Podejrzanemu grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.